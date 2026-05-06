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BAIXAS TEMPERATURAS

Frio retorna ao Paraná com previsão de chuvas e forte queda de temperatura

Mudança brusca no tempo ocorre a partir de sexta-feira (8) com risco de tempestades

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 09:52:28 Editado em 06.05.2026, 09:52:24
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Frio retorna ao Paraná com previsão de chuvas e forte queda de temperatura
Autor O tempo muda somente na sexta-feira (8), quando uma frente fria avança pelo Sul do Brasil - Foto: - Divulgação

Os paranaenses devem se preparar para uma nova virada no tempo a partir desta sexta-feira (8). O avanço de uma frente fria trará chuvas para todas as regiões do Paraná, com risco de tempestades, e abrirá caminho para uma intensa massa de ar polar. A previsão é de que os termômetros despenquem durante o fim de semana, registrando temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em praticamente todo o estado.

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Antes da chegada do frio, no entanto, o tempo permanece estável e com temperaturas em elevação até a quinta-feira (7). O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Samuel Braun, explica que o período de aquecimento será marcado por pouca nebulosidade e índices de umidade mais baixos à tarde, especialmente no interior. As máximas podem ultrapassar os 30°C no Noroeste paranaense e atingir os 28°C no Oeste, Sudoeste, Litoral e Norte. Na Região Metropolitana de Curitiba e nas áreas sul e centro-sul, os termômetros devem ficar na casa dos 25°C.

A estabilidade é rompida na sexta-feira com a aproximação do novo sistema frontal, que avança de forma organizada pelo Sul do Brasil. Segundo Braun, a instabilidade se espalhará rapidamente, provocando chuvas e abrindo margem para tempestades localizadas antes da forte queda térmica prevista para sábado e domingo.

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A nova onda de frio chega logo após o Paraná registrar as temperaturas mais baixas de 2026 até o momento. No último fim de semana e na segunda-feira (4), diversas cidades anotaram recordes de frio no ano. Municípios tradicionalmente mais quentes, como Londrina, Cianorte e Paranaguá, além da capital Curitiba e cidades da faixa leste como Antonina e Lapa, registraram mínimas que variaram entre 11°C e 22°C em suas tardes e madrugadas mais geladas, comprovando a intensidade das massas de ar que têm atuado sobre a região neste outono.

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chuvas no Paraná Frente fria instabilidade climática Massas de Ar meteorologia Temperaturas Abaixo de 10°C
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