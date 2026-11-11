Frio perde força e Paraná entra em alerta para temporais e ventos de até 70 km/h

Temperaturas voltam a subir e devem alcançar os 30°C no interior; aumento da umidade favorece a formação de tempestades em toda a região Sul do país

O frio tardio que atingiu o Paraná nos últimos dias começa a perder força nesta quarta-feira (11), abrindo espaço para o retorno do ar quente e da sensação de abafamento. Essa elevação nas temperaturas, combinada com o aumento da umidade, favorece a formação de áreas de instabilidade e o retorno de pancadas de chuva irregulares em todo o estado.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as regiões Oeste e Noroeste devem registrar máximas na casa dos 30°C, com potencial para trovoadas. De acordo com a Climatempo, embora o maior risco de tempestades e queda de granizo se concentre inicialmente no Rio Grande do Sul, o território paranaense e Santa Catarina já passam a registrar chuvas passageiras e isoladas.

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A situação meteorológica se intensifica ao longo da quinta-feira (12), quando as instabilidades ganham força, principalmente entre o Centro e o Leste paranaense. A previsão indica que a chuva será mais rigorosa nos períodos da tarde e da noite. Na capital, Curitiba, a expectativa é de pancadas fortes acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento que podem atingir 70 km/h, ou até superar essa marca pontualmente. Apesar do risco de temporais isolados, o sol ainda deve aparecer em alguns momentos do dia, mantendo a sensação de tempo abafado, enquanto o interior do estado continua registrando calor ao redor dos 30°C.

O cenário de instabilidade atmosférica deve se estender até a sexta-feira (13), mantendo o tempo chuvoso tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Para a região de Curitiba e arredores, os meteorologistas alertam para a possibilidade de formação de núcleos de tempestades fortes e isoladas, o que exige atenção redobrada da população para as mudanças bruscas nas condições do tempo durante a reta final da semana.