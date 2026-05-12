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Frio intenso perde força no Paraná e temperaturas voltam a subir; saiba quando

Após registrar o dia mais gelado de 2026 com sensação térmica de -7,5ºC, estado terá elevação gradual dos termômetros e pancadas de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 19:06:21 Editado em 12.05.2026, 19:06:12
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Frio intenso perde força no Paraná e temperaturas voltam a subir; saiba quando
Autor O ápice da massa de ar polar ocorreu na segunda-feira (11) - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A onda de frio intenso que atingiu o Paraná no início desta semana, marcando os dias mais gelados do ano, começa a perder força a partir desta quarta-feira (13). Após o estado registrar temperaturas negativas e geadas severas, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê uma elevação gradual dos termômetros, com as tardes voltando a ultrapassar a marca dos 25ºC em todas as regiões.

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O ápice da massa de ar polar ocorreu na segunda-feira (11), quando as temperaturas chegaram a -2,4ºC em Guarapuava e a sensação térmica a -7,5ºC, em General Carneiro. Já na terça-feira (12), 11 municípios paranaenses bateram seus próprios recordes de temperatura mínima em 2026.

Apesar da previsão de geada ainda no amanhecer desta quarta-feira, a tendência é de aquecimento a partir do período da tarde. Os meteorologistas do Simepar explicam que o estado passará a enfrentar uma grande amplitude térmica, característica típica do outono, com manhãs mais frias e tardes consideravelmente mais quentes. Na quinta-feira (14), o frio perde sua intensidade de vez, reduzindo drasticamente a chance de geadas e favorecendo a formação de nevoeiros no início do dia.

A elevação das temperaturas também será acompanhada pelo retorno da instabilidade ao longo do estado. A partir da tarde e noite de quinta-feira, pancadas de chuva devem atingir as regiões oeste e noroeste, áreas mais próximas à fronteira com o Paraguai e à divisa com o Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões paranaenses, a mudança no tempo e a quebra da sequência de dias frios e estáveis estão previstas para a virada de quinta para sexta-feira.

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Ao longo da estação do outono, que se estende até o dia 21 de junho, os especialistas afirmam que novas ondas de frio intenso devem voltar a atingir o Paraná. No entanto, o Simepar ressalta que ainda não há uma previsão exata para as datas dessas próximas ocorrências climáticas.

As informações são do G1.

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