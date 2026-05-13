Frio intenso perde força e chuva volta ao Paraná nos próximos dias

O tempo no Paraná passará por uma mudança significativa a partir desta quinta-feira (14), marcando uma trégua na onda de frio intenso e geadas que atingiu o estado no início da semana. A aproximação de um sistema de instabilidade trará chuva inicialmente para as regiões de fronteira, espalhando-se por todo o território paranaense na sexta-feira (15).

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Apesar de a quarta-feira (13) ainda registrar temperaturas baixas — com os termômetros marcando quase -2°C em General Carneiro, no sul do estado —, o declínio já é menor na comparação com os dias anteriores. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), cidades da Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Centro-Sul registraram mínimas abaixo dos 5°C, com formação de geada, mas o sol garante o aquecimento ao longo do dia.

"A quarta-feira ainda inicia gelada em vários setores do estado do Paraná. Mas não é um frio tão intenso quanto foi na segunda e também na terça-feira. Hoje as temperaturas já estão um pouquinho mais elevadas em comparação a esses dois últimos dias", explica o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen.

O profissional destaca que o estado passa por uma "expressiva amplitude térmica" nesta quarta-feira, com as máximas podendo ultrapassar os 20°C, principalmente na faixa norte. Esse aquecimento é o prelúdio para a mudança no cenário atmosférico.

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Retorno da chuva

A estabilidade no tempo tem as horas contadas. A partir de quinta-feira, uma massa de ar instável avança sobre o Paraná. "Um ar quente e úmido proveniente do Centro-Oeste ingressa pelo noroeste paranaense, oeste do estado, áreas de divisa com o Mato Grosso do Sul e de fronteira com o Paraguai, e muda o tempo", detalha Jacóbsen.

Essas pancadas de chuva, inicialmente localizadas, atingirão o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul. Moradores da faixa leste (que abrange Curitiba e o litoral) e da região do Norte Pioneiro, no entanto, ainda terão uma quinta-feira de tempo firme.

A mudança generalizada ocorrerá na véspera do fim de semana. "Já para a sexta-feira, aí sim, o tempo muda em todas as regiões paranaenses e volta a ter condição de chuva", afirma o meteorologista.

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Com o retorno das precipitações e o aumento da nebulosidade, a amplitude térmica despenca. Os dias deixarão de ter madrugadas congelantes e tardes quentes, mantendo temperaturas mais amenas e estáveis ao longo de toda a sexta-feira.



