Frio intenso no Paraná: cidades registram mínimas abaixo de -3 °C





estado do Paraná registrou um amanhecer congelante nesta quinta-feira (25), marcado por temperaturas negativas e formação de geada em diversas regiões. O rigor do inverno foi sentido com mais força no Sul e no interior, onde os termômetros ficaram bem abaixo de zero.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o resfriamento foi generalizado. O meteorologista Samuel Braun detalha o cenário mais severo no interior: "Entre o oeste e o sudoeste, geadas ocorreram aí de forma um pouco mais ampla, e na região sul o destaque para as temperaturas negativas, com valores abaixo de -3 graus tanto em Palmas quanto em General Carneiro".

A quebra de recorde de temperatura mínima de 2026 ocorreu em várias partes do estado. Além de Palmas e General Carneiro, a marca do dia mais gelado do ano até o momento foi observada em cidades do Centro-Sul, como União da Vitória, e na região de Francisco Beltrão, no Sudoeste.

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Em Apucarana, a mínima registrada foi de 7,4 ºC, de acordo com o Simepar.

Geada atingiu General Carneiro, no interior do Paraná - Foto: Ana Maria Mello Jekel/Colaboração Geada atingiu General Carneiro, no interior do Paraná - Foto: Ana Maria Mello Jekel/Colaboração

O frio intenso também atingiu a capital paranaense, que confirmou seu recorde anual. "Nesta quinta-feira, amanheceu com temperaturas bastante baixas em boa parte do estado do Paraná, e destaque para Curitiba, onde hoje, no caso, foi o dia mais frio do ano, com 2 graus e 4 décimos", afirma o meteorologista. No entanto, o gelo não se consolidou na capital e nos municípios vizinhos. "Houve a presença aí de alguns nevoeiros aqui na região metropolitana de Curitiba, o que acaba impedindo ou dificultando a formação de geadas", explica.

Previsão para as próximas horas e sexta-feira

Para o decorrer desta quinta-feira, a tendência é de tempo mais aberto na maior parte do mapa paranaense. A expectativa do Simepar é que "a nebulosidade que ainda está presente em alguns setores gradualmente perca força e o sol apareça". A exceção fica por conta da faixa Norte do estado, que mantém a variação de nuvens ao longo do dia.

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Na sexta-feira (26), os paranaenses ainda enfrentarão baixas temperaturas nas primeiras horas, mas o cenário climático começa a apresentar mudanças. "Na sexta-feira ainda amanhece com frio, com possibilidade de geadas no sudoeste e no centro-sul, mas nos Campos Gerais, região de Curitiba, expectativa de termos nevoeiros, nuvens baixas", projeta Braun.

A instabilidade deve retornar ao Paraná na segunda metade da sexta-feira, afetando regiões específicas. O especialista alerta que há, "no período da tarde para a noite, a possibilidade de algumas pancadas de chuva principalmente na faixa norte".



