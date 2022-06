Frio: geadas e temperaturas negativas são registradas no Paraná

Da Redação

Em Curitiba há formação de geadas

Amanhecer desta segunda-feira (13) com bastante frio no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre o sudoeste, centro-sul e no sul da RMC temperaturas abaixo de 0°C. Menor valor, até as 7 horas, ocorreu em General Carneiro, com -3,5°C. Na capital há formação de geadas.

De acordo com o Simepar, as temperaturas foram baixas em praticamente todas as regiões do Estado. Destaque para os valores de quase 0°C no Centro-Sul e também já negativo na região de General Carneiro. O declínio de temperatura continua até o amanhecer, assim o frio fica mais rigoroso nas próximas horas e muito favorável para geadas em vários municípios paranaenses.

Conforme informações do Simepar, o início de semana ainda sob influência da massa de ar frio e seco (ar polar) no Paraná. Espera-se com isto, um amanhecer gelado, com formação de geadas em boa parte do Estado.

Em relação às temperaturas, a tendência é de valores bem baixos em vários setores paranaenses (temperaturas negativas no sudoeste e no centro-sul). Durante a manhã e tarde o sol predomina em todas as regiões. A partir do anoitecer volta a esfriar, mas no leste (RMC e litoral) há expectativa de formação de nuvens baixas/nevoeiros.

Terça-feira

Ainda segundo informações do Simepar, nesta terça-feira (14) o ar frio segue atuando no Paraná. Amanhecer com temperaturas baixas (abaixo dos 10°C) em boa parte do Estado. Especialmente entre o sudoeste, sul e a região central ainda há condição para formação de geadas.

Em parte dos Campos Gerais e no leste (RMC e litoral) presença de nebulosidade durante boa parte do dia (sol deve aparecer entre nuvens), com garoa nas praias. No interior (oeste e noroeste paranaense) esquenta um pouco mais à tarde.