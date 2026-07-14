Frio ganha força no Paraná, mas já tem data para dar trégua; saiba quando

A massa de ar polar que derrubou as temperaturas no Paraná deve perder força a partir desta quinta-feira (16), dando lugar a dias mais quentes que podem registrar máximas próximas aos 30°C no fim da semana. Até lá, no entanto, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) alerta para a continuidade de madrugadas geladas, com termômetros abaixo dos 10°C e risco elevado de geadas em várias regiões do Estado. O tempo permanece firme e sem previsão de chuva para os próximos dias, marcando uma transição de extremos térmicos ao longo da semana.

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O frio intenso que marcou o amanhecer de segunda-feira (13) deve ditar o ritmo também da terça-feira (14). Nestes dias, áreas do Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba podem registrar temperaturas abaixo dos 5°C, criando condições favoráveis para a formação de geada. O fenômeno só deve ser atenuado nas áreas de maior altitude devido à formação de nevoeiros. No Litoral, a umidade oceânica mantém o céu nublado com possibilidade de garoa, enquanto no interior o sol predomina, embora o ar frio impeça que as máximas ultrapassem a marca dos 23°C, mesmo nas regiões tradicionalmente mais quentes, como o Noroeste.

Entre quarta (15) e quinta-feira (16), o cenário começa a apresentar as primeiras mudanças significativas. As manhãs ainda começam com nevoeiros, nuvens baixas e temperaturas reduzidas, mantendo algum risco de geada onde o céu estiver limpo, mas essas condições se dissipam ao longo do dia. É a partir da tarde de quinta-feira que os termômetros registram uma elevação mais expressiva, especialmente no Oeste e no Norte do Estado.

O aquecimento se consolida de vez na sexta-feira (17), marcando o fim do impacto direto da massa de ar polar. Com o tempo totalmente estável em todo o Paraná, a previsão indica tardes ensolaradas e temperaturas bastante elevadas, beirando os 30°C nas regiões Oeste, Noroeste e Norte. Essa combinação de madrugadas inicialmente frias seguidas de tardes gradualmente mais quentes estabelece um novo padrão climático para o fim de semana dos paranaenses.