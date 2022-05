Frio deve ser mais intenso nesta quarta, diz meteorologista

Da Redação

A quarta-feira (18) deve ser o dia mais frio do ano em todo Paraná. De acordo com o Meteorologista do Simepar, do Lizandro Jacóbsen, a temperatura vai cair durante a noite desta terça-feira (17), o que pode provocar geadas em cidades do Estado.

continua após publicidade .

"O frio será mais rigoroso nos próximos dias por causa da manutenção da massa polar que ganha mais intensidade nesta quarta, as temperaturas vão ficar ainda mais baixas e vão proporcionar geadas no oeste, noroeste do Estado e em alguns pontos de baixada no Norte", explica.

Um ciclone subtropical, com intensidade atípica, deve atingir a região Sul do Brasil nesta terça-feira (17). Órgãos de meteorologia e a Marinha do Brasil já colocam o estado do Rio Grande do Sul em alerta, para registro de ventos que podem atingir 117 km/h. Conforme o Meteorologista, no Paraná o fenômeno terá baixa intensidade.

continua após publicidade .

"Aqui no Paraná o impacto será menor, temos a previsão de ventos mais constantes no período noturno, as rajadas de ventos não devem passar dos 60 quilômetros por hora", explicou. Assista: null - Vídeo por: Reprodução









continua após publicidade .