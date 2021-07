Da Redação

Frio congela asas de avião em aeroporto no Paraná

O frio registrado madrugada de quinta-feira (29), na região de São José dos Pinhais, onde fica o Aeroporto Internacional de Curitiba, congelou as asas de uma aeronave da Azul. Com isso, a empresa cancelou os voos AD4730 (Curitiba-Porto Alegre) e AD4024 (Porto Alegre-Curitiba).

“Os Clientes receberam toda a assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da empresa ainda hoje. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos ocorridos aos seus Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”, diz nota da Azul.

Conforme o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), São José dos Pinhais registrou temperaturas mínimas entre -1°C e -2°C durante a madrugada e a manhã de quinta-feira (29).

Curitiba registrou temperatura recorde, com -0,8°C e sensação térmica de -6,5ºC, sendo uma das 34 cidades do Paraná a amanhecer com temperatura negativa.

Conforme as previsões, o frio intenso permanece até o fim de semana em todo o Estado.