Frio começou: PR registra temperaturas abaixo de 0°C nesta quinta

As principais quedas de temperatura foram na região Sul

A chegada de uma frente fria fez com que os termômetros de diversas regiões do Paraná despencassem. O Estado registrou, nesta quinta-feira (11), as suas primeiras temperaturas abaixo de 0º C.

A cidade de General Carneiro, localizada na região Sul, teve o amanhecer mais frio do ano e contou com uma temperatura mínima de -1,1ºC, de acordo com apurações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Com as baixas temperaturas, alguns municípios já tiveram o registro de geadas, como em: Guarapuava, Palmas, General Carneiro, União da Vitória e Pinhão.

Confira as temperaturas mais baixas no Paraná nesta quinta-feira (11):

General Carneiro | -1,1°C;

São mateus do Sul | 1,8°C;

Guarapuava | 1,9°C;

Pinhão | 2,4°C;

Inácio Martins | 4,5°C;

Palmas | 4,7°C;

União da Vitória | 6,0°C;

Rio Branco | 6,1°C;

Palotina | 6,4°C;

Toledo | 6,5°C;

Irati | 6,9°C;

Francisco Beltrão | 7,3°C;

Lapa | 7,5°C;

Dois Vizinhos | 7,7°C;

Capanema | 7,8°C.





Fonte: Informações RicMais.

