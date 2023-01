Frigorífico de Paiçandu demite centenas de funcionários

Da Redação

Frigorífico de Paiçandu demite centena de funcionários.

Cerca de 400 funcionários foram demitidos do frigorífico Big Boi, de Paiçandu. A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda do município, Adenisio José da Silva, que corrigiu a informação que vem sendo divulgada, de que o número de demissões chegaria a 800.

Ele explica que esteve em contato com o diretor da empresa e que não haverá paralisação total das atividades. “A comunicação interna da empresa disse que são aproximadamente 350, 400 pessoas. Foi o que me passaram. Foi reduzido o número de funcionários, mas não vai parar totalmente a atividade, vai dar continuidade ao processo, mas com um número reduzido”.

No frigorífico, ninguém confirma as demissões. Desde a última terça-feira, 10, a CBN Maringá tenta contato com a direção do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá (Stiam) para comentar o assunto. A informação é de que o sindicato está em férias coletivas.

Com informações: CBN Mringá

