'Frete' inusitado: PM encontra maconha em caminhão de mudança no PR

Um "frete" inusitado foi apreendido pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) nesta quinta-feira (10), na Rodovia do Xisto, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. Os policiais encontraram mais de meia tonelada de maconha em um caminhão de mudança.

continua após publicidade

A grande quantidade da droga foi encontrada escondida em um fundo falso da carroceria do veículo e dentro de uma geladeira velha. O caminhão ainda transportava um colchão e duas máquinas de lavar que sequer funcionavam.

- LEIA MAIS: Motoboys fazem protesto após motorista destruir moto de entregador

continua após publicidade

De acordo com as autoridades, a equipe da PMPR decidiu abordar o motorista para uma simples orientação. Os policiais pretendiam falar para o homem amarrar a carga. No entanto, ele acelerou o caminhão com a intenção de fugir, mas parou alguns metros a frente.

O fretista informou que teria recebido R$ 4 mil para fazer o "frete" dos 600 quilos de maconha. Ele saiu de Ampére com destino a Curitiba. A droga foi apreendida e o motorista preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Siga o TNOnline no Google News