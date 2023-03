Frentista que ateou fogo em cliente no Paraná é considerado foragido

Da Redação

Caio Murilo teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) informou que o frentista responsável por atear fogo em um cliente em um posto de combustíveis no bairro Pilarzinho, em Curitiba, Paraná, não compareceu à Delegacia de Homicídios para prestar depoimento e, por conta disso, é considerado foragido. O crime foi registrado no último sábado (18).

Ainda conforme as autoridades, o depoimento do suspeito, identificado como Paulo Sérgio Esperançeta, estava previsto para essa segunda-feira (20).

A delegada que está à frente do caso, Magda Hofstaetter, informou que a vítima que teve o corpo queimado, Caio Murilo dos Santos, se encontra internada. Devido a isso, Paulo responderá por tentativa de homicídio qualificado.

“Não foi uma simples lesão corporal, já que a vítima se encontra internada, passou por procedimentos para tratamento das queimaduras. E também porque, o que foi apurado com as testemunhas, é que o autor não prestou socorro para a vítima, inclusive teria até agredido a vítima mesmo após atear fogo nela”, disse a delegada.



A confusão se iniciou após o cliente dizer que o frentista teria quebrado a chave do carro dele. Paulo, que estava segurando uma bomba de combustível, se zangou e em um certo momento disparou o líquido inflamável no homem. Em questão de segundos, as chamas no corpo da vítima começam.

O circuito de monitoramento do posto registrou toda a confusão, porém, não mostra como o fogo se iniciou. A vítima alega que o funcionário do local utilizou um isqueiro. Para assistir o ataque, clique aqui.

Com informações do G1.

