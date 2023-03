Frentista que ateou fogo em cliente é preso em Curitiba

Da Redação

Paulo Sérgio Esperanceta, preso pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta quarta-feira (22).

O frentista, acusado de atear fogo em um cliente, em um posto de combustíveis em Curitiba, no último sábado (18), foi preso pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta quarta-feira (22). Paulo Sérgio Esperanceta foi capturado após uma solicitação de mandado de prisão preventiva, concedida pela Justiça.

A prisão aconteceu no bairro Tatuquara.

Na última segunda-feira (20), Paulo Sergio compareceu à sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prestou depoimento e foi liberado. Segundo a delegada Magda Hofstaetter, o homem contou que passa por problemas pessoais.

O caso

Uma câmera de segurança instalada em um posto de combustível em Curitiba, no Paraná, registrou o momento exato em que um frentista de ateia fogo em um cliente, no sábado (18). Os dois teriam discutido antes do crime. Imagens mostram o momento em que o frentista joga gasolina na vítima e incendeia o corpo dele. Ele está foragido. Assista o vídeo abaixo.

O caso aconteceu na manhã de sábado, no bairro Pilarzinho. Segundo testemunhas, o cliente Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, teria reclamado após o frentista danificar a chave do carro dele.

No vídeo publicado pela emissora, os dois aparecem discutindo enquanto o funcionário segura uma bomba de combustível. Em determinado momento, o frentista joga a gasolina no cliente e se aproxima dele, ateando fogo no corpo do homem.

Outro funcionário do posto usa um extintor de incêndio para apagar o fogo, mas quando as chamas se apagam, o suspeito volta a se aproximar do cliente para agredi-lo.

Com informações: Ric Mais

