Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INVESTIGAÇÃO

Frentista morre após ser espancado ao tentar separar briga em clube no PR

Jackson Fernando Freitas Ribeiro, de 34 anos, passou três dias internado antes de ter morte cerebral confirmada

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 15:53:46 Editado em 30.07.2026, 15:53:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Frentista morre após ser espancado ao tentar separar briga em clube no PR
Autor Foto: (foto: arquivo pessoal)

O frentista Jackson Fernando Freitas Ribeiro, de 34 anos, morreu nesta quinta-feira (30) após passar três dias internado devido a um espancamento sofrido no último domingo (26), nas dependências do Clube América, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima, que deixa esposa e uma filha de 12 anos, foi agredida violentamente ao tentar separar uma briga durante uma confraternização que reunia familiares e outros sócios do local.

📰 LEIA MAIS: Sobrevivente de acidente em cachoeira no PR recebe alta no mesmo dia em que corpo da amiga é encontrado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com Antonio Carlos Freitas de Sousa, tio de Jackson, a confusão teve início entre conhecidos da família e o primo do frentista. Após algumas provocações mútuas, o familiar da vítima foi empurrado, atingindo acidentalmente uma criança que caiu no chão, fato que desencadeou as agressões generalizadas. Ao perceber a situação, Jackson interveio na tentativa de defender o primo e apartar a briga, mas acabou se tornando o principal alvo dos agressores. Ele foi socorrido em estado grave e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte cerebral decretada pelos médicos.

A Polícia Civil assumiu o caso e, segundo o delegado responsável, Wesley Vinícius, as investigações preliminares apontam para o crime de homicídio. A autoridade policial destacou que a vítima não possuía qualquer antecedente criminal e não teve participação na origem do conflito, agindo exclusivamente com o intuito de apaziguar a situação. O objetivo imediato da investigação é colher elementos de prova e interrogar todos os envolvidos para identificar e responsabilizar os autores das agressões. Até o momento, os nomes dos suspeitos não foram divulgados para não atrapalhar o andamento do inquérito.

Em resposta ao ocorrido, a diretoria do Clube América emitiu uma nota oficial expressando solidariedade aos familiares da vítima e lamentando o incidente. A instituição informou que tem acompanhado a situação desde o início da ocorrência e garantiu total disposição para colaborar com o trabalho das autoridades competentes. O clube ressaltou que aguardará a conclusão das apurações policiais para adotar as medidas administrativas cabíveis e, em sinal de respeito, anunciou a suspensão de todas as suas atividades esportivas até a próxima segunda-feira (3).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações G1 Paraná


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
NOTÍCIAS policial Ponta Grossa tragédia violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV