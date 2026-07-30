Frentista morre após ser espancado ao tentar separar briga em clube no PR

O frentista Jackson Fernando Freitas Ribeiro, de 34 anos, morreu nesta quinta-feira (30) após passar três dias internado devido a um espancamento sofrido no último domingo (26), nas dependências do Clube América, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima, que deixa esposa e uma filha de 12 anos, foi agredida violentamente ao tentar separar uma briga durante uma confraternização que reunia familiares e outros sócios do local.

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De acordo com Antonio Carlos Freitas de Sousa, tio de Jackson, a confusão teve início entre conhecidos da família e o primo do frentista. Após algumas provocações mútuas, o familiar da vítima foi empurrado, atingindo acidentalmente uma criança que caiu no chão, fato que desencadeou as agressões generalizadas. Ao perceber a situação, Jackson interveio na tentativa de defender o primo e apartar a briga, mas acabou se tornando o principal alvo dos agressores. Ele foi socorrido em estado grave e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte cerebral decretada pelos médicos.

A Polícia Civil assumiu o caso e, segundo o delegado responsável, Wesley Vinícius, as investigações preliminares apontam para o crime de homicídio. A autoridade policial destacou que a vítima não possuía qualquer antecedente criminal e não teve participação na origem do conflito, agindo exclusivamente com o intuito de apaziguar a situação. O objetivo imediato da investigação é colher elementos de prova e interrogar todos os envolvidos para identificar e responsabilizar os autores das agressões. Até o momento, os nomes dos suspeitos não foram divulgados para não atrapalhar o andamento do inquérito.

Em resposta ao ocorrido, a diretoria do Clube América emitiu uma nota oficial expressando solidariedade aos familiares da vítima e lamentando o incidente. A instituição informou que tem acompanhado a situação desde o início da ocorrência e garantiu total disposição para colaborar com o trabalho das autoridades competentes. O clube ressaltou que aguardará a conclusão das apurações policiais para adotar as medidas administrativas cabíveis e, em sinal de respeito, anunciou a suspensão de todas as suas atividades esportivas até a próxima segunda-feira (3).

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Com informações G1 Paraná





