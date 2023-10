Frentista é alvo de racismo em posto na capital do PR: "Seu neguinho"

Siga o TNOnline no Google News

Um frentista de um posto de combustíveis da capital do Paraná, Curitiba, registrou um boletim de ocorrência contra um cliente após ter sido alvo de ataques racistas. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13) no bairro Boqueirão, e foi registrado em vídeo por um outro funcionário.

Na gravação, o cliente, que se identifica como um empresário, aparece discutindo com o trabalhador dentro do estabelecimento e começa a intimar a vítima enquanto fala palavras ofensivas. "Eu sou empresário! Você vem me tirar? [...] Eu pago três vezes mais para vim te chamar de neguinho. Nordestino dos inf3rn0."

E continua: "Seu neguinho, mac4c0. Veio do nordeste para querer ser gente aqui em Curitiba?”.

Para a RICtv, a vítima relatou que o cliente aparentava estar embriagado. A confusão teria começado quando o homem iniciou uma briga com o rapaz que estava no caixa do posto.

