Frente fria vai derrubar temperaturas no Paraná com risco de temporais

A chegada de uma nova frente fria pelo oceano promete derrubar as temperaturas em algumas cidades do Paraná neste fim de semana. O avanço deste sistema chega junto com alerta de tempestades severas em diversas regiões do estado.

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A evolução da frente fria agrava significativamente a instabilidade climática, impactando com maior severidade as regiões Sudoeste, Sul, Leste e o Litoral paranaense. De acordo com as previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) os moradores dessas áreas devem se preparar para uma mudança severa a partir da tarde de sábado. O sistema favorece a formação de nuvens carregadas que podem resultar em pancadas de chuva de forte intensidade, alta incidência de raios e descargas elétricas, fortes rajadas de vento e risco de queda de granizo em pontos isolados.

No domingo (3), a chuva passa a se distribuir de forma mais ampla por todo o estado, mantendo o risco de temporais irregulares e episódios de precipitação mais intensa.

Apucarana pode ter mínima de 7°C na próxima semana

A massa de ar polar associada à frente fria fará com que os termômetros despenquem rapidamente, e o impacto será sentido de forma abrangente nos próximos dias. Segundo dados do Simepar, o declínio das temperaturas em Apucarana será acentuado ao longo da próxima semana, com a mínima podendo chegar aos 7°C.

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