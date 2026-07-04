Frente fria trazida por ciclone provoca chuva e alerta de geada no Paraná nesta semana

A formação de um ciclone extratropical no oceano, na altura da Argentina, trará uma nova frente fria para o Paraná a partir desta segunda-feira (6). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), embora o ciclone não avance diretamente sobre o estado, o fenômeno provocará chuvas, declínio acentuado nas temperaturas e condições para geada ao longo da semana. O cenário levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir um alerta amarelo de perigo potencial para geada na quarta-feira (8), abrangendo os Campos Gerais, a Região Metropolitana de Curitiba e áreas de divisa com Santa Catarina e a Argentina.

-LEIA MAIS: Câmera flagra acidente em que carro perde o motor após atingir árvore no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A instabilidade começa na própria segunda-feira, com os maiores volumes de precipitação concentrados nas regiões Oeste e Sudoeste do estado. Na sequência, a entrada de uma nova massa de ar frio derruba os termômetros e cria o cenário ideal para a formação de geadas já na terça-feira (7), com maior incidência no Sul paranaense. Nos Campos Gerais, Guarapuava destaca-se entre as cidades com maior probabilidade de registrar o fenômeno entre terça e quarta-feira, com a temperatura mínima podendo atingir os 3 ºC nas primeiras horas da manhã.

Em Curitiba, as chuvas devem se restringir à segunda-feira, dando lugar a um tempo mais firme nos dias seguintes. No entanto, o frio se intensifica na capital, que deve registrar mínima de 6 ºC e máxima de 21 ºC na terça-feira, resultando em uma amplitude térmica superior a 10 ºC em um único dia. No Litoral, a instabilidade predomina no início da semana, mas o clima se mantém ligeiramente mais ameno, com mínimas acima dos 10 ºC.

Esta nova mudança climática ocorre logo após um período de eventos severos impulsionados por massas de ar polar no Sul do continente. Nos últimos dias, o Paraná registrou temporais com granizo em diversas cidades e a confirmação de um tornado de categoria F2 no município de Reserva, nos Campos Gerais. Na Argentina, país vizinho mais afetado pelo núcleo do frio, os termômetros despencaram para até -14 ºC, com registro de neve em áreas da província de Buenos Aires.