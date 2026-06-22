Frente fria traz risco de temporais e frio extremo com chance de recorde no Paraná

O Paraná enfrenta uma semana de drásticas mudanças climáticas. Uma frente fria que avança pela região Sul do país traz instabilidade, risco de tempestades e ventos fortes nesta segunda-feira (22), abrindo caminho para uma intensa massa de ar polar que vai despencar as temperaturas nos próximos dias. A previsão é de que o estado registre os dias mais gelados do ano até o momento.

-LEIA MAIS: Segunda-feira começa fria, mas traz chuva e ventos fortes para Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Lizandro Jacóbsen, "a semana começa com tempo bastante instável em todo o sul do Brasil". A segunda-feira é marcada por chuva consistente com trovoadas no oeste e sudoeste paranaense, evoluindo entre a tarde e a noite para o Norte, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral.

No entanto, o maior destaque da semana é a forte onda de frio que se instala na retaguarda da chuva. A partir de terça-feira, o declínio térmico já será sentido de forma acentuada em todas as regiões. Apesar da umidade e dos ventos inibirem a formação inicial de gelo, a população deve se preparar para uma sensação térmica congelante.

O auge do frio está previsto para quarta-feira, com possibilidade de marcas históricas para o ano. "Poderemos ter inclusive os recordes de 2026", alerta Jacóbsen. A previsão aponta temperaturas abaixo de zero grau no sul do estado, acompanhando a tendência de áreas serranas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O risco para a agricultura e áreas urbanas também aumenta com a formação de gelo. "E a geada começa a aparecer de forma mais ampla aqui no Paraná. Até mesmo em parte do norte paranaense poderemos ter a ocorrência do fenômeno", explica o meteorologista.

Fim de semana terá retorno da chuva

O frio severo se mantém na quinta e na sexta-feira, mas começa a perder força gradativamente à medida que o núcleo da massa de ar polar se desloca em direção ao Oceano Atlântico.

Para quem espera o retorno do sol e do calor, a trégua na temperatura não significa tempo seco. Segundo o Simepar, "o tempo só volta a mudar de novo durante o sábado e domingo com o retorno de chuvas".