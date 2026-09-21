Frente fria traz risco de tempestades severas e queda de temperatura ao Paraná

Mudança no tempo provocará chuvas intensas no início da semana, com recuperação do calor apenas a partir de quinta-feira

O avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil coloca o Paraná em alerta para tempestades potencialmente severas no início desta semana, período marcado pela transição para a primavera. A combinação do sistema com o calor e a umidade vindos da Região Norte do país deve intensificar os temporais, trazendo ventos fortes, granizo e declínio térmico acentuado em diversas regiões.

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Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade ganha força no período da tarde, atingindo primeiramente os setores Oeste e Sul, na divisa com Santa Catarina e fronteira com o Paraguai. Em seguida, o sistema avança para o Centro e Norte paranaense, podendo se estender até a madrugada de terça-feira.

"Ressalta-se que há risco de fortes tempestades, sendo elas até mesmo supercelulares, então com chuva intensa em curto espaço de tempo, alta incidência de raios, rajadas de vento acima de 70 km/h e até mesmo granizo", alerta a meteorologista do Simepar, Júlia Munhoz.

Na terça-feira, o afastamento da frente fria em direção ao oceano mantém o tempo instável, com risco de temporais isolados nas regiões Leste, Noroeste, Campos Gerais, Vale do Ribeira e Norte. No Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, a chuva perde força e o tempo melhora à tarde. Contudo, a entrada do ar frio provoca uma inversão térmica ao anoitecer, aumentando a sensação de frio no Sul do estado.

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A quarta-feira começará com temperaturas abaixo de 10 °C na metade Sul paranaense, com possibilidade de geadas pontuais no extremo Sul. No Leste e nos Campos Gerais, a cobertura de nuvens impede a elevação das temperaturas, com máximas que não devem ultrapassar 15 °C.

A partir de quinta-feira, o tempo volta a se estabilizar em todo o território paranaense. A previsão indica ausência de chuva e elevação gradual dos termômetros, que devem superar os 25 °C na maior parte do estado e ultrapassar os 30 °C na faixa Oeste até a próxima sexta-feira.