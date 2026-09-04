Frente fria traz chuva e queda de temperatura ao Paraná no fim de semana

O Paraná enfrenta um fim de semana marcado por instabilidade no tempo, risco de tempestades pontuais e uma queda acentuada nas temperaturas. A mudança no clima é provocada pela combinação de um sistema de baixa pressão com o avanço de uma frente fria acompanhada de uma massa de ar polar.

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As instabilidades começaram a se intensificar no estado na sexta-feira, impulsionadas pela baixa pressão entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul. De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Samuel Braun, o tempo chuvoso se espalha por praticamente todas as regiões.

"Nessa sexta-feira a formação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul favorece para que áreas de instabilidade voltem a se intensificar aqui sobre o Paraná. Desde cedo nós temos chuvas entre o noroeste, oeste e sudoeste, e a expectativa é que ao longo do dia essa instabilidade se espalhe por boa parte do estado do Paraná", explicou o meteorologista.

No sábado, a passagem da frente fria pelo Oceano Atlântico intensifica o volume de chuvas e aumenta o risco de temporais em pontos isolados. "Amanhã, sábado, o tempo vai se manter bastante instável. Além desse sistema de baixa pressão, há o avanço de uma frente fria pelo oceano, sistemas que acabam contendo a formação de várias áreas de chuva aqui pelo estado", alertou Braun, destacando que a possibilidade de tempestades é maior no Norte, Noroeste e nos Campos Gerais.

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A partir da noite de sábado, o avanço da massa de ar polar associada à frente fria provoca o declínio acentuado dos termômetros. A queda na temperatura será sentida com mais força entre domingo e o início da próxima semana, com mínimas podendo chegar a 5 °C no Sul, Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba.

"No domingo, ainda chove um pouco no norte do Paraná, mas com tendência de melhora em função do afastamento dessas áreas de chuva para São Paulo. No restante do estado, o destaque fica realmente por conta das temperaturas baixas", afirmou Samuel Braun. Ele ressaltou que, na segunda-feira, "não se descarta a ocorrência até mesmo de geada de fraca intensidade".

Para a terça-feira, feriado na capital paranaense, a previsão aponta para a estabilização do tempo, mas sem alívio no frio. "O tempo vai se manter estável, sem chuva, e o frio mantendo-se bastante intenso aqui na capital e em boa parte do estado do Paraná", concluiu o especialista do Simepar.