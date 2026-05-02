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Frente fria traz chuva e Defesa Civil emite alerta para queda de temperatura para o PR

Inmet e Defesa Civil alertam para ventos de até 60 km/h no sábado e frio a partir de domingo, mudando drasticamente o tempo em diversas regiões

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 13:20:36 Editado em 02.05.2026, 13:20:29
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Frente fria traz chuva e Defesa Civil emite alerta para queda de temperatura para o PR
Autor Frente fria chega ao Paraná nesta semana - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil traz chuvas, ventos fortes e risco de queda de granizo ao Paraná neste sábado (2), colocando o estado sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até a próxima segunda-feira (4). Além das tempestades, a Defesa Civil estadual emitiu um aviso para uma queda brusca de temperatura a partir de domingo (3), que mudará drasticamente o cenário climático em diversas regiões paranaenses.

-LEIA MAIS: PR decreta emergência hídrica e proíbe uso de água tratada para lavar calçadas e carros

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A instabilidade atinge primeiro a metade sul do estado e os municípios próximos à divisa com Santa Catarina ainda na manhã de sábado, com previsão de chuvas acumuladas de até 50 milímetros por dia, descargas elétricas e rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Em Curitiba, as precipitações começam de forma pontual e tendem a se intensificar no período da tarde. Já no Norte e no Noroeste, o clima segue quente, com máximas superando os 30°C, e a instabilidade chega apenas a partir da tarde, provocando chuvas rápidas e isoladas.

Para o domingo, a principal mudança é o declínio acentuado das temperaturas, especialmente nas faixas Sul e Leste. Nessas áreas, a manhã será amena, com os termômetros registrando mínimas próximas ou ligeiramente abaixo dos 10°C, enquanto a capital deve amanhecer com 13°C. A região de Curitiba e o Litoral também terão chuvas fracas e garoa. Nas demais áreas do interior, o tempo permanece mais abafado, com precipitações irregulares ao longo do dia, havendo possibilidade de chuvas fortes durante a tarde nas regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste.

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Defesa Civil Frente fria meteorologia tempo no Paraná
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