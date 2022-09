Frente fria provoca chuva no Paraná durante últimos dias de inverno

Da Redação

Chuva deve voltar ao Paraná durante os últimos dias de inverno

Durante os últimos dias de inverno, uma frente fria que ocasiona chuva e trovoadas no extremo sul do Rio Grande do Sul e no Uruguai, vai se deslocar durante a noite deste domingo (18) e madrugada de segunda-feira (19) em direção ao Paraná. A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Essa mudança, ainda conforme o Simepar, deve alterar o tempo primeiramente nas regiões Oeste e Sudoeste, enquanto no período diurno vai se deslocar sobre as demais áreas paranaenses. Assim, já na madrugada há previsão de chuva, trovoadas e rajadas de vento moderadas a fortes na tríplice fronteira.

Na segunda-feira, ainda com informações do Simepar, a instabilidade atmosférica volta a aumentar em todo o estado. Assim, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a partir das regiões oeste e sudoeste, avançando para as demais regiões paranaenses no decorrer do dia. As condições são favoráveis para temporais localizados ao longo do período. Temperaturas seguem amenas em função das chuvas e na faixa mais o norte do Estado ainda faz mais calor.

Apucarana e Arapongas

Semana começa chuvosa em Apucarana, com máxima de 23ºC e mínima de 13ºC. A umidade, conforme o Simepar, é de 96%. O mesmo está previsto para Arapongas, segundo o site do sistema.

