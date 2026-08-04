Frente fria muda o tempo e coloca 156 cidades do PR sob alerta de tempestades
Instabilidade se espalha pelo estado a partir de quarta-feira, com previsão de chuvas intensas, rajadas de vento e queda nas temperaturas máximas
A aproximação de uma frente fria deve mudar radicalmente o clima no Paraná ao longo desta primeira semana de agosto. Após um início de semana marcado por temperaturas elevadas próximo dos 30 °C no norte e por chuvas isoladas na faixa oeste, a instabilidade ganha força no estado a partir de quarta-feira (5), espalhando temporais, rajadas de vento e descargas elétricas por todas as regiões.
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Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para tempestades válido para 156 municípios abrangendo o centro, centro-sul, oeste e sudoeste paranaenses. O órgão alerta para volumes de chuva de até 50 mm por dia, ventos fortes variando de 40 km/h a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a terça-feira (4) ainda registra pancadas de chuva de baixa intensidade e curta duração no oeste, noroeste e sudoeste. O calor continua predominando, mas a passagem do sistema sobre o oceano amplia a cobertura de nuvens e a ocorrência de pancadas generalizadas no dia seguinte.
O ápice da instabilidade está previsto para ocorrer entre a noite de quinta-feira (6) e a sexta-feira (7), quando a frente fria avança de forma mais organizada sobre o Sul do Brasil. A intensidade das chuvas e o aumento do risco de temporais devem derrubar os termômetros de maneira significativa, impedindo que as temperaturas máximas ultrapassem os 23 °C no estado ao final da semana.
Em Apucarana, o tempo muda na quinta-feira (6), quando há previsão de chuva. A instabilidade segue até domingo (9) na cidade e região.
Lista de cidades do PR sob alerta de tempestades do Inmet
- Altamira do Paraná
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Antônio Olinto
- Assis Chateaubriand
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Entre Rios do Oeste
- Espigão Alto do Iguaçu
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioerê
- Goioxim
- Guaíra
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Iguatu
- Imbituva
- Inácio Martins
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Janiópolis
- Jesuítas
- Juranda
- Lapa
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Luiziana
- Mallet
- Mamborê
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Marechal Cândido Rondon
- Mariluz
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Mato Rico
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palmital
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Pitanga
- Planalto
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Negro
- Roncador
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São José das Palmeiras
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Terra Roxa
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino