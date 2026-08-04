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CLIMA

Frente fria muda o tempo e coloca 156 cidades do PR sob alerta de tempestades

Instabilidade se espalha pelo estado a partir de quarta-feira, com previsão de chuvas intensas, rajadas de vento e queda nas temperaturas máximas

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 13:29:10 Editado em 04.08.2026, 13:29:06
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Frente fria muda o tempo e coloca 156 cidades do PR sob alerta de tempestades
Autor O ápice da instabilidade está previsto para ocorrer entre a noite de quinta-feira (6) e a sexta-feira (7) - Foto: Gilson Abreu/AEN

A aproximação de uma frente fria deve mudar radicalmente o clima no Paraná ao longo desta primeira semana de agosto. Após um início de semana marcado por temperaturas elevadas próximo dos 30 °C no norte e por chuvas isoladas na faixa oeste, a instabilidade ganha força no estado a partir de quarta-feira (5), espalhando temporais, rajadas de vento e descargas elétricas por todas as regiões.

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Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para tempestades válido para 156 municípios abrangendo o centro, centro-sul, oeste e sudoeste paranaenses. O órgão alerta para volumes de chuva de até 50 mm por dia, ventos fortes variando de 40 km/h a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a terça-feira (4) ainda registra pancadas de chuva de baixa intensidade e curta duração no oeste, noroeste e sudoeste. O calor continua predominando, mas a passagem do sistema sobre o oceano amplia a cobertura de nuvens e a ocorrência de pancadas generalizadas no dia seguinte.

O ápice da instabilidade está previsto para ocorrer entre a noite de quinta-feira (6) e a sexta-feira (7), quando a frente fria avança de forma mais organizada sobre o Sul do Brasil. A intensidade das chuvas e o aumento do risco de temporais devem derrubar os termômetros de maneira significativa, impedindo que as temperaturas máximas ultrapassem os 23 °C no estado ao final da semana.

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Em Apucarana, o tempo muda na quinta-feira (6), quando há previsão de chuva. A instabilidade segue até domingo (9) na cidade e região.

Lista de cidades do PR sob alerta de tempestades do Inmet

  1. Altamira do Paraná
  2. Alto Piquiri
  3. Ampére
  4. Anahy
  5. Antônio Olinto
  6. Assis Chateaubriand
  7. Barracão
  8. Bela Vista da Caroba
  9. Bituruna
  10. Boa Esperança
  11. Boa Esperança do Iguaçu
  12. Boa Ventura de São Roque
  13. Boa Vista da Aparecida
  14. Bom Jesus do Sul
  15. Bom Sucesso do Sul
  16. Braganey
  17. Brasilândia do Sul
  18. Cafelândia
  19. Cafezal do Sul
  20. Campina da Lagoa
  21. Campina do Simão
  22. Campo Bonito
  23. Candói
  24. Cantagalo
  25. Capanema
  26. Capitão Leônidas Marques
  27. Cascavel
  28. Catanduvas
  29. Céu Azul
  30. Chopinzinho
  31. Clevelândia
  32. Corbélia
  33. Coronel Domingos Soares
  34. Coronel Vivida
  35. Cruzeiro do Iguaçu
  36. Cruz Machado
  37. Diamante D'Oeste
  38. Diamante do Sul
  39. Dois Vizinhos
  40. Enéas Marques
  41. Entre Rios do Oeste
  42. Espigão Alto do Iguaçu
  43. Fernandes Pinheiro
  44. Flor da Serra do Sul
  45. Formosa do Oeste
  46. Foz do Iguaçu
  47. Foz do Jordão
  48. Francisco Alves
  49. Francisco Beltrão
  50. General Carneiro
  51. Goioerê
  52. Goioxim
  53. Guaíra
  54. Guaraniaçu
  55. Guarapuava
  56. Honório Serpa
  57. Ibema
  58. Iguatu
  59. Imbituva
  60. Inácio Martins
  61. Iporã
  62. Iracema do Oeste
  63. Irati
  64. Iretama
  65. Itaipulândia
  66. Itapejara d'Oeste
  67. Janiópolis
  68. Jesuítas
  69. Juranda
  70. Lapa
  71. Laranjal
  72. Laranjeiras do Sul
  73. Lindoeste
  74. Luiziana
  75. Mallet
  76. Mamborê
  77. Manfrinópolis
  78. Mangueirinha
  79. Marechal Cândido Rondon
  80. Mariluz
  81. Mariópolis
  82. Maripá
  83. Marmeleiro
  84. Marquinho
  85. Matelândia
  86. Mato Rico
  87. Medianeira
  88. Mercedes
  89. Missal
  90. Nova Aurora
  91. Nova Cantu
  92. Nova Esperança do Sudoeste
  93. Nova Laranjeiras
  94. Nova Prata do Iguaçu
  95. Nova Santa Rosa
  96. Nova Tebas
  97. Ouro Verde do Oeste
  98. Palmas
  99. Palmital
  100. Palotina
  101. Pato Bragado
  102. Pato Branco
  103. Paula Freitas
  104. Paulo Frontin
  105. Pérola d'Oeste
  106. Pinhal de São Bento
  107. Pinhão
  108. Pitanga
  109. Planalto
  110. Porto Barreiro
  111. Porto Vitória
  112. Pranchita
  113. Prudentópolis
  114. Quarto Centenário
  115. Quatro Pontes
  116. Quedas do Iguaçu
  117. Ramilândia
  118. Rancho Alegre D'Oeste
  119. Realeza
  120. Rebouças
  121. Renascença
  122. Reserva do Iguaçu
  123. Rio Azul
  124. Rio Bonito do Iguaçu
  125. Rio Negro
  126. Roncador
  127. Salgado Filho
  128. Salto do Lontra
  129. Santa Helena
  130. Santa Izabel do Oeste
  131. Santa Lúcia
  132. Santa Maria do Oeste
  133. Santa Tereza do Oeste
  134. Santa Terezinha de Itaipu
  135. Santo Antônio do Sudoeste
  136. São João
  137. São João do Triunfo
  138. São Jorge d'Oeste
  139. São José das Palmeiras
  140. São Mateus do Sul
  141. São Miguel do Iguaçu
  142. São Pedro do Iguaçu
  143. Saudade do Iguaçu
  144. Serranópolis do Iguaçu
  145. Sulina
  146. Terra Roxa
  147. Toledo
  148. Três Barras do Paraná
  149. Tupãssi
  150. Turvo
  151. Ubiratã
  152. União da Vitória
  153. Vera Cruz do Oeste
  154. Verê
  155. Virmond
  156. Vitorino


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