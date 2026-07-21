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MUDANÇA NO CLIMA

Frente fria avança sobre o PR com alerta de temporais e ventos de até 100 km/h

Inmet emite um alerta de perigo abrangendo 157 cidades do centro, oeste e sudoeste do estado; chuva chega na região nesta quarta-feira (22)

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 13:46:28 Editado em 21.07.2026, 13:46:26
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Frente fria avança sobre o PR com alerta de temporais e ventos de até 100 km/h
Autor Chuva volta ao Paraná nesta semana - Foto: Foto: Gilson Abreu/AEN

Uma frente fria que avança em direção ao Paraná deve mudar drasticamente o tempo a partir desta quarta-feira (22), trazendo tempestades severas e derrubando as temperaturas em diversas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo abrangendo 157 cidades do centro, oeste e sudoeste do estado (veja a lista baixo). O aviso destaca a possibilidade de chuvas intensas, variando entre 50 e 100 milímetros por dia, queda de granizo e ventanias que podem atingir de 60 a 100 km/h.

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Em Apucarana, o clima muda na quarta (22), mas a chuva vem com mais força na quinta-feira (23), com 42,8 mm e na sexta, com 12,1 mm. O so aparece no sábado (25), mas traz consigo o frio. A mínima em Apucarana prevista é de 10ºC e a máxima de 21ºC.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mudança começa a ser sentida entre a tarde e a noite desta terça-feira (21), quando o sistema frontal avança do sul para Santa Catarina, provocando o aumento dos ventos nas metades oeste e sul do Paraná. Na madrugada de quarta-feira, as áreas de instabilidade invadem o território paranaense e causam pancadas de chuva com trovoadas, atingindo inicialmente as faixas oeste, sudoeste e centro-sul, para depois se espalharem por todas as regiões ao longo do dia. No interior do estado, os temporais podem gerar acumulados expressivos, ultrapassando a marca dos 80 milímetros.

Com o afastamento das chuvas mais pesadas, a tendência para quinta (23) e sexta-feira (24) é de declínio nos termômetros em função da massa de ar associada à frente fria. O calor intenso dos últimos dias dá lugar a um clima mais agradável, com madrugadas amenas e tardes menos quentes. Nesses dias, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda há chance de chuvas isoladas, sobretudo nas faixas norte, noroeste e leste, além das áreas de divisa com São Paulo. Na sexta-feira, o potencial para trovoadas localizadas aumenta e a faixa leste passa a registrar maior nebulosidade, influenciada por ventos úmidos vindos do oceano, o que mantém a condição para precipitações pontuais até o início do sábado.

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Veja com cidades com alerta de temporais no PR

  1. Altamira do Paraná
  2. Altônia
  3. Alto Paraíso
  4. Alto Piquiri
  5. Ampére
  6. Anahy
  7. Assis Chateaubriand
  8. Barracão
  9. Bela Vista da Caroba
  10. Bituruna
  11. Boa Esperança
  12. Boa Esperança do Iguaçu
  13. Boa Ventura de São Roque
  14. Boa Vista da Aparecida
  15. Bom Jesus do Sul
  16. Bom Sucesso do Sul
  17. Braganey
  18. Brasilândia do Sul
  19. Cafelândia
  20. Cafezal do Sul
  21. Campina da Lagoa
  22. Campina do Simão
  23. Campo Bonito
  24. Candói
  25. Cantagalo
  26. Capanema
  27. Capitão Leônidas Marques
  28. Cascavel
  29. Catanduvas
  30. Céu Azul
  31. Chopinzinho
  32. Clevelândia
  33. Corbélia
  34. Coronel Domingos Soares
  35. Coronel Vivida
  36. Cruzeiro do Iguaçu
  37. Cruz Machado
  38. Diamante D'Oeste
  39. Diamante do Sul
  40. Dois Vizinhos
  41. Enéas Marques
  42. Entre Rios do Oeste
  43. Esperança Nova
  44. Espigão Alto do Iguaçu
  45. Flor da Serra do Sul
  46. Formosa do Oeste
  47. Foz do Iguaçu
  48. Foz do Jordão
  49. Francisco Alves
  50. Francisco Beltrão
  51. General Carneiro
  52. Goioerê
  53. Goioxim
  54. Guaíra
  55. Guaraniaçu
  56. Guarapuava
  57. Honório Serpa
  58. Ibema
  59. Iguatu
  60. Inácio Martins
  61. Iporã
  62. Iracema do Oeste
  63. Irati
  64. Iretama
  65. Itaipulândia
  66. Itapejara d'Oeste
  67. Janiópolis
  68. Jesuítas
  69. Juranda
  70. Laranjal
  71. Laranjeiras do Sul
  72. Lindoeste
  73. Luiziana
  74. Mallet
  75. Mamborê
  76. Manfrinópolis
  77. Mangueirinha
  78. Marechal Cândido Rondon
  79. Mariluz
  80. Mariópolis
  81. Maripá
  82. Marmeleiro
  83. Marquinho
  84. Matelândia
  85. Mato Rico
  86. Medianeira
  87. Mercedes
  88. Missal
  89. Moreira Sales
  90. Nova Aurora
  91. Nova Cantu
  92. Nova Esperança do Sudoeste
  93. Nova Laranjeiras
  94. Nova Prata do Iguaçu
  95. Nova Santa Rosa
  96. Nova Tebas
  97. Ouro Verde do Oeste
  98. Palmas
  99. Palmital
  100. Palotina
  101. Pato Bragado
  102. Pato Branco
  103. Paula Freitas
  104. Paulo Frontin
  105. Perobal
  106. Pérola
  107. Pérola d'Oeste
  108. Pinhal de São Bento
  109. Pinhão
  110. Pitanga
  111. Planalto
  112. Porto Barreiro
  113. Porto Vitória
  114. Pranchita
  115. Prudentópolis
  116. Quarto Centenário
  117. Quatro Pontes
  118. Quedas do Iguaçu
  119. Ramilândia
  120. Rancho Alegre D'Oeste
  121. Realeza
  122. Renascença
  123. Reserva do Iguaçu
  124. Rio Azul
  125. Rio Bonito do Iguaçu
  126. Roncador
  127. Salgado Filho
  128. Salto do Lontra
  129. Santa Helena
  130. Santa Izabel do Oeste
  131. Santa Lúcia
  132. Santa Maria do Oeste
  133. Santa Tereza do Oeste
  134. Santa Terezinha de Itaipu
  135. Santo Antônio do Sudoeste
  136. São João
  137. São Jorge d'Oeste
  138. São Jorge do Patrocínio
  139. São José das Palmeiras
  140. São Miguel do Iguaçu
  141. São Pedro do Iguaçu
  142. Saudade do Iguaçu
  143. Serranópolis do Iguaçu
  144. Sulina
  145. Terra Roxa
  146. Toledo
  147. Três Barras do Paraná
  148. Tupãssi
  149. Turvo
  150. Ubiratã
  151. Umuarama
  152. União da Vitória
  153. Vera Cruz do Oeste
  154. Verê
  155. Virmond
  156. Vitorino
  157. Xambrê


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