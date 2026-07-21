Frente fria avança sobre o PR com alerta de temporais e ventos de até 100 km/h
Inmet emite um alerta de perigo abrangendo 157 cidades do centro, oeste e sudoeste do estado; chuva chega na região nesta quarta-feira (22)
Uma frente fria que avança em direção ao Paraná deve mudar drasticamente o tempo a partir desta quarta-feira (22), trazendo tempestades severas e derrubando as temperaturas em diversas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo abrangendo 157 cidades do centro, oeste e sudoeste do estado (veja a lista baixo). O aviso destaca a possibilidade de chuvas intensas, variando entre 50 e 100 milímetros por dia, queda de granizo e ventanias que podem atingir de 60 a 100 km/h.
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Em Apucarana, o clima muda na quarta (22), mas a chuva vem com mais força na quinta-feira (23), com 42,8 mm e na sexta, com 12,1 mm. O so aparece no sábado (25), mas traz consigo o frio. A mínima em Apucarana prevista é de 10ºC e a máxima de 21ºC.
Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mudança começa a ser sentida entre a tarde e a noite desta terça-feira (21), quando o sistema frontal avança do sul para Santa Catarina, provocando o aumento dos ventos nas metades oeste e sul do Paraná. Na madrugada de quarta-feira, as áreas de instabilidade invadem o território paranaense e causam pancadas de chuva com trovoadas, atingindo inicialmente as faixas oeste, sudoeste e centro-sul, para depois se espalharem por todas as regiões ao longo do dia. No interior do estado, os temporais podem gerar acumulados expressivos, ultrapassando a marca dos 80 milímetros.
Com o afastamento das chuvas mais pesadas, a tendência para quinta (23) e sexta-feira (24) é de declínio nos termômetros em função da massa de ar associada à frente fria. O calor intenso dos últimos dias dá lugar a um clima mais agradável, com madrugadas amenas e tardes menos quentes. Nesses dias, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda há chance de chuvas isoladas, sobretudo nas faixas norte, noroeste e leste, além das áreas de divisa com São Paulo. Na sexta-feira, o potencial para trovoadas localizadas aumenta e a faixa leste passa a registrar maior nebulosidade, influenciada por ventos úmidos vindos do oceano, o que mantém a condição para precipitações pontuais até o início do sábado.
Veja com cidades com alerta de temporais no PR
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Assis Chateaubriand
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Flor da Serra do Sul
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioerê
- Goioxim
- Guaíra
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Iguatu
- Inácio Martins
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaipulândia
- Itapejara d'Oeste
- Janiópolis
- Jesuítas
- Juranda
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Luiziana
- Mallet
- Mamborê
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Marechal Cândido Rondon
- Mariluz
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Mato Rico
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Moreira Sales
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palmital
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Perobal
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Pitanga
- Planalto
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Roncador
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Terra Roxa
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê