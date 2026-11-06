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Frente fria aumenta risco de tempestades no Paraná neste sábado; temperaturas caem no domingo

Boletim do Simepar prevê chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em todas as regiões do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Frente fria aumenta risco de tempestades no Paraná neste sábado; temperaturas caem no domingo
Autor O fim de semana deve ser de chuva e queda nas temperaturas - Foto: Arquivo TNOnline

O avanço de uma nova frente fria sobre o Paraná deve provocar tempestades em todas as regiões neste sábado, com previsão de pancadas de chuva, descargas elétricas, ventos moderados a fortes e possibilidade de granizo. De acordo com o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri, as instabilidades começam a atingir o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Noroeste durante a madrugada e avançam para as demais regiões ao longo do dia. No domingo (8), a tendência é de diminuição das chuvas e queda nas temperaturas.

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A sexta-feira (6) começou com maior presença de nuvens entre as regiões Sul e Leste do Paraná. Foram registrados chuviscos e chuvas fracas e isoladas entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. Nas demais áreas, o tempo permaneceu estável durante a manhã. A partir do fim da manhã e início da tarde, no entanto, a previsão indica aumento das instabilidades, principalmente no Noroeste, Oeste, Centro e Centro-Sul, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas.

As temperaturas desta sexta-feira apresentam diferenças entre as regiões. No Oeste e Noroeste, os termômetros podem chegar aos 30°C e 31°C. Já no Leste, as máximas ficam entre 23°C e 24°C.

Sábado será o dia de maior atenção

O sábado será marcado pela passagem de uma nova frente fria, com características continentais, que aumenta o risco de tempestades em todo o Estado. Segundo Paulo Barbieri, as primeiras áreas de instabilidade devem avançar ainda durante a madrugada, com potencial para temporais nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Noroeste.

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Entre a manhã e a tarde, as instabilidades avançam para as demais regiões paranaenses. Além da chuva e das descargas elétricas, há previsão de ventos de intensidade moderada a forte e ocorrência de granizo.

Durante a noite, uma massa de ar frio começa a avançar pelo Sul do Brasil, provocando queda nas temperaturas. O resfriamento será mais perceptível nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina, onde devem ser registradas as menores temperaturas do sábado.

Domingo terá diminuição das chuvas e temperaturas mais baixas

No domingo, ainda há previsão de pancadas isoladas de chuva com trovoadas entre a madrugada e a manhã, principalmente nas regiões Leste, Campos Gerais e Norte.

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No Litoral, a circulação de ventos vindos do oceano mantém a possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo do dia. Nas demais regiões, especialmente no Oeste, Sudoeste e Noroeste, o avanço da massa de ar frio favorece o retorno da estabilidade atmosférica.

As temperaturas também ficam mais amenas em comparação aos últimos dias. As máximas não devem passar dos 28°C no Noroeste, 24°C no Oeste e 15°C a 16°C no Leste do Paraná.


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