Foz do Iguaçu registra terceiro óbito por dengue; saiba mais

A vítima é uma mulher de 42 anos

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registrou o terceiro óbito por dengue no ano epidemiológico 2022/2023. A vítima é uma mulher de 42 anos, e a informação foi confirmada nesta segunda-feira (20/03) pela Vigilância Epidemiológica.

De acordo com informações, a vítima estava internada no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. O quadro da doença teve um agravamento, a paranaense não resistiu e acabou falecendo no dia 19 de fevereiro.

O primeiro óbito ocorreu em setembro de 2022, porém é contabilizado para o ano epidemiológico atual das arboviroses. O segundo óbito, assim como o confirmado nesta segunda (20), também ocorreu em fevereiro.

Na semana passada, o município declarou situação de emergência por conta da epidemia da dengue. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) afirmou tomar medidas para conter o avanço e combater a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e Chikungunya.

