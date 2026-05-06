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TURISMO

Foz do Iguaçu é eleita o melhor destino de ecoturismo do Brasil

Título reconhece a combinação entre patrimônio natural e preservação ambiental na cidade paranaense

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 09:52:34 Editado em 06.05.2026, 09:55:45
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Foz do Iguaçu é eleita o melhor destino de ecoturismo do Brasil
Autor O reconhecimento reflete a força de Foz do Iguaçu no segmento ambiental - Foto: Divulgação/Visit Iguassu.

Foz do Iguaçu conquistou o título de Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil durante o "Prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro", promovido pelo Estadão Viagem. A premiação, que celebra os principais destaques do setor no país, foi realizada no Wish Foz do Iguaçu Resort, reunindo autoridades locais, especialistas e representantes do trade turístico. O evento também consagrou o Hotel das Cataratas, administrado pela Belmond e associado ao Visit Iguassu, como o Melhor Hotel de Luxo nacional, consolidando a cidade paranaense como um polo que une natureza exuberante e hospitalidade de excelência.

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O reconhecimento reflete a força de Foz do Iguaçu no segmento ambiental, destacando a capacidade do município de integrar seu vasto patrimônio natural a práticas de preservação e vivências sustentáveis. Para o presidente do Visit Iguassu, Wolney Biesdorf, a dupla premiação evidencia o potencial da cidade como referência em turismo consciente e exclusivo. Ele ressaltou que as conquistas também demonstram o resultado positivo do trabalho integrado entre o poder público, a iniciativa privada e as entidades de promoção do setor para ampliar a competitividade do destino.

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A realização da cerimônia na própria cidade foi apontada como um marco estratégico para o evento. A gerente de eventos do Estadão, Daniela Perini, afirmou que a escolha do local reforça a relevância de Foz para o mercado brasileiro e destacou que o apoio de parceiros locais foi essencial para ampliar a conexão com o setor. Já o gerente geral do Hotel das Cataratas, Pedro Perestrelo, avaliou que a vitória no segmento de luxo coroa o compromisso de entregar aos visitantes uma experiência compatível com a grandiosidade do cenário onde o empreendimento está inserido, ajudando a projetar a imagem do Brasil no turismo internacional de alto padrão.

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Ecoturismo Brasil Foz do Iguaçu hotel de luxo Premiação Turismo turismo sustentável Visita às Cataratas
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