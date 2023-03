Foz do Iguaçu distribui raquetes 'mata mosquito' para combate à dengue

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais de 1,2 mil raquetes foram distribuídas na cidade

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, está distribuindo raquetes 'mata mosquito' para combater a dengue no município. A entrega dos equipamentos faz parte de uma estratégia complementar para reforçar as medidas já executadas.

continua após publicidade .

A cidade soma quatro mortes pela doença no atual ano epidemiológico, iniciado em agosto de 2022. Três delas foram registradas somente no mês de fevereiro deste ano. A cidade contabiliza quase 17 mil notificações e mais de 1,1 mil casos confirmados da doença.

- LEIA MAIS: Paraná registra duas novas mortes por dengue; confira o boletim

continua após publicidade .

De acordo com a prefeitura, as 1,2 mil raquetes foram doadas à cidade pela Câmara de Comércio e Assistência Internacional de Paraguai e China, "com o objetivo de auxiliar o município nas ações de combate à epidemia de dengue'.

Os equipamentos estão sendo distribuídas pela Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade para lideranças comunitárias da região leste, onde há maior notificação de casos da doença, segundo a Vigilância Epidemiológica.

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News