Fotos mostram sítio onde pai e filho foragidos por chacina em Icaraíma se escondiam em SP

Antônio e Paulo Buscariollo foram encontrados em uma propriedade na zona rural de Rio das Pedras após mais de um ano de monitoramento de inteligência

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na manhã desta terça-feira (18), Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho suspeitos de assassinar quatro homens na cidade de Icaraíma, no Noroeste paranaense. Os dois estavam foragidos há mais de um ano e foram localizados em um sítio na zona rural do município de Rio das Pedras, no interior de São Paulo. Eles são apontados como os principais responsáveis pelas mortes de Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza, executados após tentarem cobrar uma dívida financeira da família Buscariollo.

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Durante a operação, que contou com um intenso trabalho prévio de inteligência e monitoramento, as equipes também prenderam Carlos Henrique Buscariollo, filho de Antônio, localizado na cidade paulista de Santa Bárbara do Oeste. Um quarto homem, com suspeita de envolvimento na chacina, já se encontrava detido por outro crime no momento da ação policial. De acordo com o delegado Thiago Teixeira, responsável pelas investigações, todos os alvos da operação serão transferidos para o município de Umuarama, no Paraná, onde responderão judicialmente pelo caso.

A motivação do crime, ocorrido em agosto de 2025, foi financeira. Na ocasião, as quatro vítimas viajaram de São José do Rio Preto, em São Paulo, até Icaraíma para realizar a cobrança de 255 mil reais, montante referente à venda de uma propriedade rural feita por Alencar à família Buscariollo. O acordo previa o pagamento dividido em dez notas promissórias, porém nenhuma parcela havia sido quitada. No dia 4 de agosto do ano passado, os cobradores fizeram um primeiro contato com os devedores no distrito de Vila Rica, mas não chegaram a um acordo comercial sobre bens oferecidos como pagamento.

A última vez em que as vítimas foram vistas com vida foi na manhã do dia 5 de agosto, conforme registro de câmeras de segurança de uma panificadora local. A investigação da Polícia Civil indica que, por volta das 12h30 daquele dia, os quatro homens foram atraídos novamente para a propriedade rural dos suspeitos, onde caíram em uma emboscada e foram assassinados. Os corpos do grupo só foram encontrados pelas autoridades mais de um mês após o desaparecimento, ocultados e enterrados dentro de um bunker construído no próprio terreno da família.

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Em nota, a defesa da família Buscariollo, representada pelo advogado Renan Farah, afirmou que aguarda a audiência de custódia e confia na análise técnica do Poder Judiciário. O defensor destacou que a prisão permitirá o acesso integral aos autos do processo e ressaltou possuir provas contundentes de que Carlos Henrique Buscariollo sequer estava na cidade na época dos assassinatos. A defesa reiterou que trabalhará para garantir o respeito às garantias constitucionais dos suspeitos e evitar que conclusões antecipadas sejam formadas com base na repercussão do caso. Veja as fotos: