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CASO JOÃO GABRIEL

Fotos mostram biodigestor onde menino autista não verbal foi encontrado no PR

Estrutura de três metros de profundidade com água contaminada já estava mapeada por bombeiros e precisou ser drenada

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 16:49:30 Editado em 28.07.2026, 18:08:52
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Fotos mostram biodigestor onde menino autista não verbal foi encontrado no PR
Autor Foto: Douglas Pimentel/Banda B

O corpo de João Gabriel, de 5 anos, que possuía Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem comunicação verbal e estava desaparecido desde a manhã de domingo (26), foi localizado por volta das 15h desta terça-feira (28) dentro de um biodigestor na propriedade rural da própria família, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

O menino havia sumido após sair da residência principal para ir a um banheiro externo. A localização ocorreu após o esgotamento da água contaminada contida na estrutura, local que passou a ser preservado e isolado para o trabalho de perícia da Polícia Científica e da investigação a cargo da Polícia Civil.

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- LEIA MAIS: Coronel Hudson lamenta desfecho das buscas por menino autista no PR

A estrutura do biodigestor já fazia parte do perímetro mapeado pelas equipes de resgate desde o início da operação, mas a inspeção interna dependia da drenagem do reservatório, que continha cerca de três metros de água misturada a dejetos animais coberta por uma lona perfurada, o que inviabilizava o mergulho em segurança.


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Fotos mostram biodigestor onde menino autista não verbal foi encontrado no PR
AutorFoto: Douglas Pimentel/Banda B

De acordo com o major Eduardo Hunzicker, do Corpo de Bombeiros, o esgotamento do tanque começou na tarde de segunda-feira e o corpo do menino emergiu no decorrer da movimentação do líquido. Embora o acesso ao reservatório contasse com uma cerca de proteção, um dos portões estava aberto, o que levanta a principal hipótese de que a criança tenha entrado no espaço por esse ponto.

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O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, esteve presente no local e destacou a mobilização da força-tarefa, que reuniu entre 80 e 120 pessoas entre bombeiros, policiais, agentes da Defesa Civil e voluntários. O secretário lamentou o desfecho, explicando que as equipes mantinham a esperança de encontrar o garoto com vida, e ressaltou que a prioridade imediata do Estado é agilizar a realização dos exames necroscópicos para liberar o corpo rapidamente à família.

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“Tínhamos uma esperança verdadeira da localização do Joãozinho com vida. Pela característica dele, do autismo, nós presumíamos que ele estivesse escondido. Infelizmente recebemos a notícia da localização do menino” afirmou o secretário.

A Polícia Civil e a Polícia Científica permanecem responsáveis pela investigação do caso.

Com informações da Banda B, parceira do TNOnline

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Araucária buscas e resgate desaparecimento infantil polícia civil segurança pública transtorno do espectro autista
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