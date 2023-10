Fotógrafo do PR é surpreendido por filhotes de onça brincando; assista

Um fotógrafo paranaense foi surpreendido por uma dose dupla de fofura na manhã desta segunda-feira (16), enquanto caminhava em direção às Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, localizado na região oeste do Estado. Rafael Guimarães, conhecido como "o fotógrafo de Foz", encontrou dois filhotes de onça-pintada brincando no meio da estrada.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. A gravação já soma mais de 22,2 mil visualizações além de diversas curtidas e comentários. Nas imagens, aparentemente sem a mamãe onça-pintada por perto, os dois "gatinhos" aparecem brincando tal qual os "parentes" domésticos e conseguiram conquistar diversos fãs. "Queroo! Dessa cor eu não tenho", brincou uma jovem.

"Gente, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu vejo uma onça nas Cataratas! A natureza nunca deixa de surpreender!", escreveu o fotógrafo. Os seguidores de Rafael também demonstraram surpresa com a visita ilustre: "Olha, eu vou 2x por ano há mais de 20 anos e nunca tive esse surpresa linda”, comentou uma mulher.

