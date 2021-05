Foto de superlotação em Hospital de Londrina viraliza

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma foto que viralizou nas redes sociais nesta semana, mostra diversos pacientes aglomerados, a superlotação em um hospital. A imagem já foi identificada e é de Londrina, no norte do Paraná.

O registro mostra o improvido no Hospital Evangélico, com macas improvidas como leitos.

A assessoria do hospital informou que é impossível precisar o dia em que a foto foi tirada, uma vez que o atendimento acima da capacidade virou rotina, que são pacientes com as mais variadas comorbidades.

A assessoria divulgou os números de atendimento desta quinta-feira (27), no Hospital Evangélico. São 34 pacientes internados no pronto socorro do SUS e 13 aguardando vagas de UTI.

O hospital está com 100% de ocupação da UTI SUS, 100% na UTI Covid-19 e 73,80% na enfermaria de Covid-19.

A Prefeitura de Londrina divulgou os dados oficiais, desta quinta, sobre a situação da Covid-19. A cidade registrou 56.873 casos positivos, 289 a mais que o último relatório. São 54.664 pacientes curados e 773 casos ativos da doença.

Dentre os pacientes ativos, 515 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 258 estão internados, sendo 122 em leitos moderados, de enfermaria, e outros 136 em UTI. E doze novos óbitos, de nove pacientes do sexo masculino, aos 28, 45, 54, 58, 60, 61, 65, 66 e 96 anos, e três pacientes do sexo feminino, aos 54, 81 e 84 anos. Assim, Londrina acumula 1.436 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Aguardando o resultado de exames, 98 casos suspeitos seguem em andamento. Outros 114.476 foram descartados, mediante resultado negativo para COVID-19.