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CASCAVEL

Fortes ventos derrubam grande painel de publicidade às margens da BR-277

Após o acidente, o local foi imediatamente isolado para garantir a segurança dos motoristas

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 09:28:17 Editado em 22.07.2026, 09:28:12
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Fortes ventos derrubam grande painel de publicidade às margens da BR-277
Autor Estrutura caiu após ventania em Cascavel - Foto: Reprodução/CGN

Na manhã desta quarta-feira (22), um outdoor caiu em Cascavel devido à forte chuva que atingiu a cidade e toda a região Oeste do Paraná. A estrutura de publicidade, localizada nas proximidades do Parque de Exposições de Cascavel, às margens da rodovia BR-277, não resistiu à intensidade do vento e desabou sobre a via.

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O outdoor, de grandes proporções e bastante pesado, foi completamente derrubado, ficando atravessado na pista. No momento do incidente, ninguém passava pelo local, evitando assim possíveis vítimas. Segundo testemunhas, se um veículo estivesse transitando pelo trecho no momento da queda, poderia ter sido atingido.

A robustez da estrutura caída no asfalto evidencia a força dos ventos que acompanharam a tempestade em Cascavel. Após o acidente, o local foi imediatamente isolado para garantir a segurança dos motoristas. Equipes de manutenção foram mobilizadas para remover o outdoor e liberar o tráfego na BR-277.

Com informações do CGN

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