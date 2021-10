Da Redação

Fortes chuvas deixam mais de 77 mil imóveis sem luz no PR

Cerca de 77,4 mil unidades consumidoras do Paraná ficaram sem energia nesta sexta-feira (15), de acordo com informações da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

continua após publicidade .

Do total, aproximadamente 36 mil unidades estão localizadas nas regiões oeste e sudoeste, onde algumas cidades tiveram o fornecimento de energia quase totalmente interrompido, dentre eles, São José das Palmeiras e Diamante do Oeste.

O superintendente de operação, Francis do Alencar Prado, disse que a expectativa é de que até o final do domingo (17) boa parte das cargas esteja restabelecida, mas não deu detalhes da retomada gradual do serviço. Conforme a Copel, os imóveis foram prejudicados por causa de uma nova frente fria, que avança sobre o Paraná e forma áreas de instabilidade.

continua após publicidade .

De acordo com a superintendência de Operação da Copel, o evento de quarta (13) para quinta-feira (14) pode ser considerado o segundo maior em número de ocorrências e de consumidores desligados da história do Paraná. O primeiro maior evento foi o ciclone extratropical, que ocorreu em julho de 2020.

Informações são do g1 Paraná.