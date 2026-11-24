Duas pessoas morreram e uma mulher está desaparecida após fortes chuvas atingirem a região sudoeste do Paraná na tarde desta terça-feira (24). Os dois óbitos foram registrados no município de Nova Esperança do Sudoeste e tiveram confirmação oficial do Corpo de Bombeiros, embora as identidades das vítimas e as circunstâncias exatas das mortes ainda não tenham sido divulgadas pelas autoridades. Já o desaparecimento ocorreu na cidade vizinha de Verê, onde uma moradora com idade entre 35 e 40 anos sumiu depois que uma residência foi arrastada pela força da enxurrada.

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Rastro de destruição e falta de energia pelo estado

As ocorrências mais graves fazem parte do cenário provocado pela passagem de uma frente fria que gerou temporais, alagamentos e enxurradas em diversas regiões paranaenses ao longo do dia. Na área mais castigada do sudoeste, o avanço rápido das águas mobilizou bombeiros e voluntários com embarcações para resgatar moradores ilhados. Em Nova Esperança do Sudoeste, além das vítimas fatais, a correnteza arrastou automóveis, invadiu estabelecimentos comerciais, transformou as vias urbanas em um lamaçal e chegou a levantar e deslocar por vários metros o asfalto da rodovia de acesso à cidade.

Foto: Tiago Prado Foto: Tiago Prado

Em Verê, vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o momento em que uma casa inteira foi levada pelas águas, em meio à destruição de calçadas, comércios e da pavimentação asfáltica. Já em Coronel Vivida, a água invadiu uma farmácia durante a tarde e gerou um prejuízo calculado pelo proprietário em R$ 300 mil somente em mercadorias. Imagens mostram a correnteza tomando os corredores, levando embalagens, derrubando móveis, retorcendo estruturas metálicas e derrubando parte do forro do prédio, de onde três pessoas conseguiram sair sem ferimentos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil estadual às 18h46, as tempestades atingiram ao menos oito municípios, danificaram 21 casas e afetaram diretamente 406 pessoas. Verê concentrou a maior parcela de atingidos, somando 306 moradores, seguido por Vitorino, com 80, enquanto em Renascença 20 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram ser encaminhadas a abrigos públicos. No setor elétrico, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que 174,7 mil unidades consumidoras estavam sem luz no início da noite, com maior concentração no Oeste, que teve 83,4 mil imóveis desligados, no Sudoeste, com 55 mil, e no Centro-Sul, com 33,3 mil pontos afetados, mantendo equipes técnicas mobilizadas para os reparos.

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Toda essa instabilidade severa resultou de altos volumes de chuva monitorados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e pelo Instituto Água e Terra (IAT), cujas estações apontaram acumulados acima de 50 milímetros em cinco municípios até as 16h15. Francisco Beltrão registrou o maior índice do período, com 106,8 milímetros, acompanhado por Pato Branco, que marcou 87,6 milímetros, Bom Sucesso do Sul, com 74 milímetros, Capanema, com 60,2 milímetros, e Toledo, com 55,6 milímetros. As precipitações vieram acompanhadas de rajadas de vento superiores a 80 km/h em Laranjeiras do Sul, Ubiratã e Palmas, onde os ventos atingiram o pico de 85,3 km/h.