Fortes chuvas deixam 55 mil imóveis sem energia no Paraná, diz Copel

Cerca de 55 mil imóveis estão sem energia no Paraná após as fortes chuvas registradas na tarde deste domingo (19). Os dados foram divulgados pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Jovem de 16 anos morre afogado enquanto nadava em represa no PR

Conforme a Copel, os estragos estão relacionados tanto com as chuvas que foram registradas no sábado (18) quanto neste domingo (19). Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), ventos de até 70 km/h foram registrados.

continua após publicidade

Além dos imóveis sem energia, a companhia também constatou que 35 postes foram quebrados na região centro-sul do estado, sendo a maior parte em Ponta Grossa, e 35 na região leste do estado. Equipes da Copel trabalham para restabelecer a energia nos locais prejudicados.

Confira as cidades mais afetadas: Londrina; Maringá; Cambé; Ponta Grossa e Curitiba.

Siga o TNOnline no Google News