Fortes chuvas causam deslizamentos e PR-090 é interditada; saiba mais

Da Redação

Nesta terça-feira (07), maquinários devem se descolar até o trecho

As fortes chuvas que atingem o Paraná causaram novos estragos nas rodovias estaduais. Na tarde desta segunda-feira (06), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a PR-090 foi atingida por um deslizamento de terra, vegetação e rochas.

O trecho do quilômetro 40, cerca de quatro quilômetros após o término do pavimento, em Campo Largo, teve aproximadamente metade da pista coberta pelos materiais. De acordo com o órgão, com a continuidade das chuvas é possível que a situação se agrave.

Ainda nesta segunda (06), uma equipe de técnicos foram ao local para analisar a situação e providenciar a sinalização emergencial necessária. Já nesta terça-feira (07), maquinários devem se descolar até o trecho e, caso a análise do talude mostre ser viável, realizar a retirada do material sobre a rodovia.

O DER/PR solicita que usuários não utilizem a rodovia no momento, devido ao alto risco de acidentes.

