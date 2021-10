Forte colisão entre veículos em Toledo

Da Redação

Nesta quarta-feira (20), um carro modelo Ford Ka e uma caminhonete Ford Ranger colidiram no Jardim Europa em Toledo. De acordo com informações coletadas no local pela equipe do site Toledo News, a motorista do Ford Ka dirigia pela Rua Félix da Cunha e o condutor da Ranger seguia pela Rua Carlos Barbosa. A batida aconteceu no cruzamento que liga as duas vias.

Com a força do impacto, a caminhonete rodou parcialmente na pista e o carro teve sua parte dianteira destruída.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi solicitada para atender os ocupantes dos dois veículos envolvidos no acidente, porém nenhum deles apresentou ferimentos. A Guarda Municipal (GM) esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito.

