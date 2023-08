Fornecimento de água é afetado em cidades do PR devido ao mau tempo

As chuvas fortes que atingiram diferentes regiões do estado na noite de sexta-feira (18) e na madrugada deste sábado (19) causaram desabastecimento de água em algumas cidades do Paraná. De acordo com a Sanepar, a maior parte dos problemas ocorreram devido à queda de energia. Confira a situação em algumas cidades:

COLOMBO - Na madrugada deste sábado (19), houve queda de energia no recalque Capivari, que afeta o abastecimento de água nos bairros Castelo, São Dimas, Roseira e Colônia Faria. A energia já foi restabelecida, mas a normalização do abastecimento de água está prevista para as 22 horas de sábado.

ARAPONGAS E ROLÂNDIA - A Sanepar informa que as fortes chuvas e ventos ocorridos na noite de sexta-feira (18) na região provocaram a queda de energia elétrica nas captações do Ribeirão Apertados, em Arapongas, e do Ribeirão, Ema, em Rolândia, o que afeta o abastecimento de água neste sábado em todas as regiões das duas cidades. A Sanepar aguarda o retorno da energia para a retomada da produção.

PORECATU - As fortes chuvas e ventos provocaram a queda de energia elétrica na principal elevatória de água do município, o que afeta o abastecimento de água neste sábado (19) em quase toda a cidade, com exceção dos bairros Conjuntos Celso Fernandes, Fátima Aparecida Fernandes, Yolanda Ferrarezi, Alto da Boa Vista e San Miguel, Jardins Porecatu I, II e III, Cafezal, Vila Dona Sidônia, Sumaré, parte da Vila Iguaçu e Chácara Bela Vista). No momento, não há previsão de normalização do abastecimento.

CALIFÓRNIA - Houve o rompimento de uma adutora no município, o que afeta o abastecimento em toda a cidade. No momento, não há previsão de normalização do abastecimento.

ARIRANHA DO IVAÍ - A Sanepar informa que devido às fortes chuvas e ventos que provocaram a queda de energia elétrica em Ariranha do Ivaí, o abastecimento de água neste sábado (19) está prejudicado em toda a cidade. No momento, não há previsão de normalização do abastecimento.

GUAPOREMA - O temporal que atingiu a região causou queda de energia que parou a operação dos dois poços de captação do município, afetando o abastecimento em toda a cidade. A previsão é de que normalização ocorra em torno das 20 horas.

TERRA BOA - A queda de energia no município está prejudicado o abastecimento da parte alta de Terra Boa. A previsão é de que normalização ocorra até o fim da tarde.

A Sanepar salienta que podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A empresa lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. A empresa pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

