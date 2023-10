Formação de 'nuvem negra' no Paraná chama atenção de moradores; vídeo

Segundo o técnico em meteorologia do Simepar, a nuvem era uma frente de rajada

A formação de uma grande ‘nuvem negra’ na região de Maringá, noroeste do Paraná, nesta terça-feira (17) chamou atenção dos moradores. Veja o vídeo abaixo.

Havia previsão de nebulosidade ao longo do dia, sem chuva forte, mas o avanço da grande nuvem carregada pela cidade no meio da tarde impressionou e acendeu o alerta para um possível temporal novamente. O dia escureceu e a velocidade do vento dobrou por volta das 15h00, passou de 14 km/h para 31 km/h, segundo o Simepar. Entretanto, a grande nuvem atravessou a cidade mas choveu. À noite, alguns pontos de Maringá registraram chuva, mas sem intensidade.

Segundo o técnico em meteorologia, Acácio Cordioli, a nuvem era uma frente de rajada, que é gerada na dianteira da cumulonimbus – nuvens que carregam chuva. Choveu mais em outros municípios da região, Sarandi e Marialva.

