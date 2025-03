Ford Ka é 'engolido' por rua após asfalto ceder no Paraná

O carro ficou com metade submersa e precisou ser retirado com a ajuda de um trator.

continua após publicidade

Um carro foi parcialmente engolido por um buraco que se abriu repentinamente na Rua Hugo Silva Pereira, em Jaguapitã, na manhã desta sexta-feira (21). O motorista, Gabriel Augusto, de 26 anos, levava o filho de 2 anos para a creche por volta das 7h30 quando o veículo caiu na cratera.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: "Guerra dos bonés" na política movimenta fábricas em Apucarana

Segundo Gabriel, ele viu apenas uma poça d’água na via e não conseguiu desviar. Apesar do impacto, pai e filho não se feriram. O carro ficou com metade submersa e precisou ser retirado com a ajuda de um trator.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp



A Defesa Civil informou que o buraco foi causado pelo rompimento de um cano da rede de água. A prefeitura enviou representantes ao local e garantiu que irá arcar com os reparos do veículo.

Siga o TNOnline no Google News