Ford Ka bate contra árvore na PR-518 e mata motorista de 18 anos

Um jovem identificado como Kauan Angelo, 18 anos, morreu na manhã de quarta-feira (7), em grave acidente registrado na PR-518, na altura do KM 06, em Santa Amélia. No momento do acidente estava chovendo e a pista estava bastante molhada.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Kauan trafegava com o Ford KA pela Rodovia Estadual PR 518, no sentido do entroncamento da PR-436 ao acesso do município de Santa Amélia.

Ao atingir o Km 06+400m perdeu o controle do volante do veículo, colidiu contra duas árvores na margem direita da rodovia. Considerando o seu sentimento de tráfego. O motorista morreu na hora.

Atenderam a ocorrência BPRv, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, IML e Perícia Criminal.

A vítima ficou presa entre as ferragens e foi retirada pelos agentes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes. O corpo foi recolhido e conduzido ao IML de Jacarezinho.

