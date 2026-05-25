Forças de segurança levam ações integradas para a região de Londrina

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná inicia nesta segunda-feira (25) a oitava edição da Missão Paraná, iniciativa que reúne as forças de segurança do Estado em ações integradas de prevenção, orientação e reforço operacional em diferentes regiões paranaenses. Nesta edição, a programação será concentrada em Londrina e em municípios da região Norte do Estado, com atividades previstas até a próxima sexta-feira (29).

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“Esta é uma iniciativa que fortalece a integração entre as forças de segurança e aproxima o Estado da população. Ao longo da semana, além das ações operacionais e preventivas, também buscamos ouvir as demandas locais, dialogar com lideranças regionais, conselhos comunitários e representantes da sociedade civil, para construir soluções conjuntas de acordo com a realidade de cada município”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Saulo Sanson.

A Missão Paraná VIII contará com a participação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Penal do Paraná (PPPR), Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e Polícia Científica do Paraná (PCP), além de instituições parceiras e lideranças regionais. A agenda inclui operações ostensivas integradas, reuniões estratégicas, palestras educativas, ações preventivas e atividades de aproximação com a comunidade.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a integração entre as forças de segurança, fortalecer o alinhamento das ações em âmbito regional e aproximar os serviços públicos da população. Ao longo da semana, também serão promovidos encontros com autoridades municipais, representantes da sociedade civil organizada e integrantes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs).

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Entre as ações previstas estão palestras comunitárias voltadas à prevenção ao uso de drogas, conscientização e segurança comunitária, além de encontros com integrantes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e representantes da sociedade civil organizada. A programação inclui ainda reuniões técnicas entre representantes das forças de segurança para análise de indicadores criminais, definição de estratégias integradas e alinhamento de ações ostensivas e preventivas na região Norte do Paraná.

SIMULADO DE SINISTRO DE TRÂNSITO – Como parte da programação, as forças de segurança também promoverão um simulado de sinistro de trânsito em Londrina. A ação terá caráter educativo e preventivo, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança e da adoção de comportamentos responsáveis no trânsito.

A atividade contará com a participação integrada de equipes de segurança e atendimento de emergência, que irão reproduzir uma ocorrência para demonstrar os protocolos de resgate, atendimento às vítimas e organização da resposta operacional em situações de acidente.

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MULHER SEGURA – Também estão previstas atividades do programa Mulher Segura, iniciativa da SESP que visa ampliar as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no Paraná. A programação inclui orientações à comunidade, palestras educativas e divulgação dos canais de denúncia e atendimento disponíveis à população.

As iniciativas têm como foco fortalecer a rede de proteção, incentivar a conscientização sobre violência doméstica e aproximar os serviços de apoio das mulheres atendidas na região Norte do Estado.