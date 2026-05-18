Forças de segurança apreendem quase três toneladas de drogas em operações no Oeste

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu quase três toneladas de drogas em três ações integradas realizadas na região Oeste e de fronteira do Estado. As ocorrências aconteceram nos municípios de Santa Helena, Cascavel e Santa Tereza do Oeste e resultaram em duas prisões, além da retirada da grande quantidade de entorpecentes de circulação.

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As ações foram conduzidas pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) da PMPR, no âmbito da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, com apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-PR). Somadas, as apreensões geraram prejuízo estimado em mais de R$ 6,1 milhões ao crime organizado.

A maior apreensão ocorreu em Cascavel, onde equipes integradas abordaram um caminhão baú na BR-369 e localizaram 1,7 tonelada de maconha escondidos em meio a uma carga de gaze. O motorista, de 41 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal do município junto com o veículo e a droga apreendida.

Em Santa Helena, após trabalho de inteligência, policiais localizaram um imóvel utilizado como depósito de drogas. No local, foram apreendidos 931 quilos de maconha, 436 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e um rádio comunicador. Os materiais foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

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Já em Santa Tereza do Oeste, os policiais interceptaram um veículo utilitário suspeito de transportar ilícitos pela BR-277. Durante a abordagem, foram encontrados 332,4 quilos de maconha no compartimento de carga. O condutor, de 32 anos, informou que levaria o entorpecente de Foz do Iguaçu até São Paulo. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

As apreensões ocorreram em corredores estratégicos utilizados por organizações criminosas para o transporte de drogas e integram as ações permanentes de fiscalização e repressão ao tráfico nas regiões de fronteira do Estado.

OPERAÇÃO PROTETOR – Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Protetor das Divisas e Fronteira está inserida no Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas (ENFOC) e tem o objetivo de desarticular grupos criminosos e reduzir a circulação de drogas, principalmente em rota de contrabando de mercadorias ilícitas nas regiões de fronteiras.