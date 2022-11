Força-tarefa retira 80 toneladas de lixo que acumula água nas cidades

Da Redação

Sesa divulga balanço do Dia D de combate à dengue no Estado

Mais de 80 toneladas de objetos e resíduos que podem acumular água foram removidas nos municípios paranaenses no Dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses dengue, chikungunya e zika.

Realizado no sábado (19), o Dia D foi uma união de forças entre população, gestores municipais e profissionais da saúde e incluiu ações de conscientização sobre a importância das medidas de prevenção contra o mosquito, em várias regiões do Paraná.

De acordo com o boletim semanal desta terça-feira (22), que corresponde ao período sazonal da doença iniciado em 31 de julho de 2022, o Estado soma três óbitos (residentes em Rolândia, Foz do Iguaçu e Maripá), com 1.538 casos confirmados em 179 municípios e 19.944 notificações da doença.

Para o secretário da Saúde, Beto Preto, ações como o Dia D são essenciais para não só chamar a atenção da sociedade, mas também alertar sobre o perigo. “A dengue mata e a melhor maneira de impedir a proliferação da doença é cuidando dos nossos quintais, seguindo as orientações dos agentes de saúde e repassando a informação”, enfatizou o secretário.

A mobilização contra a dengue nas Regionais de Saúde contou com mutirões de limpeza, palestras ações educativas em escolas, feiras, além de orientações à população.

Na Regional de Ponta Grossa, equipes da saúde, meio ambiente e residentes de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Ponta Grossa visitaram o cemitério do município de Carambeí, onde recolheram grande quantidade de lixo. Na Regional Maringá, mais de 23 mil alunos da rede municipal de ensino participaram de palestras, de forma lúdica, reforçando a importância dos cuidados não só no ambiente escolar, como também em casa.

PERIGO

Os pneus são possíveis focos do mosquito Aedes aegypti que, quando expostos, podem acumular água parada e favorecer a proliferação do vetor. Durante o sábado de mobilização, nas Regionais de União da Vitória e de Londrina foram recolhidos mais de 3 mil pneus, enviados para destinação adequada.

“Tivemos muitas ações em todas as regiões. Um trabalho conjunto, que deve continuar, principalmente agora, com o período de chuvas. Nessa época do ano a atenção redobrada pode ajudar a diminuir a proliferação do mosquito”, alertou a coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte.

Outros locais também propícios para a proliferação e que estão expostos à água da chuva são calhas e ralos entupidos, pratos e vasos de plantas, reservatórios de água para animais domésticos, caixas d’água e lajes. É recomendado ficar atento a potenciais criadouros internos, como vasos sanitários desativados, coletores de água da geladeira e do ar-condicionado, suporte de garrafão de água.

DIA D

A data marca o Dia Nacional de Combate à Dengue, que acontece sempre no penúltimo sábado de novembro. Instituída pela Lei nº 12.235/2010, tem como objetivo alertar sobre o problema, que todos os anos atinge milhares de pessoas em todo o País.

