Força-tarefa faz operação contra roubos de cargas no PR; vídeo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal de Campina Grande do Sul estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11) para cumprir 12 mandados de busca e apreensão. A operação tem como alvo um grupo responsável por furtos e roubos de cargas no município, localizado na Região Metropolitana de Curitiba.

Conforme as investigações da PCPR, o grupo criminoso cometia os crimes na rodovia BR-116. A Polícia Civil apurou ainda que entre os objetos furtados ou roubados estão pneus, roupas, eletrodomésticos, polietileno e suco.

A facção criminosa tinha como alvo caminhoneiros que se envolviam em acidentes, estavam parados na rodovia por falhas mecânicas no veículo ou congestionamento. Nesse momento, os suspeitos abordavam os condutores, os ameaçavam e subtraiam as cargas. Entre os crimes apurados estão furto, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Veja abaixo imagens feitas durante a ação da força-tarefa:

