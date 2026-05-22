Força-tarefa faz buscas por onça-pintada no PR após novo vídeo; veja

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Um novo vídeo que mostra uma onça-pintada nas dependências do refeitório de uma empresa na área rural de Mandaguari, na região de Maringá, no Noroeste do Paraná, intensificou as buscas pelo animal nesta sexta-feira (22). Embora as imagens do circuito interno de segurança tenham sido divulgadas apenas agora, a gravação data do dia 22 de abril, o que reforça a suspeita de que o felino já circula pela região há pelo menos um mês. No registro feito à noite, a onça caminha tranquilamente pelo pátio, tenta acessar o refeitório fechado e, após alguns segundos, deixa o local.

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Para localizar e resgatar o animal em segurança, uma força-tarefa foi instituída. A operação conjunta envolve a Prefeitura Municipal, o Instituto Água e Terra (IAT), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Polícia Militar Ambiental, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Nos últimos dias, a movimentação das equipes foi redobrada devido a novos relatos de avistamentos próximos a empresas localizadas na saída de Mandaguari para Arapongas. Um helicóptero do Instituto Água e Terra também foi utilizado nas buscas nesta sexta-feira.

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A estratégia de captura montada pelos especialistas prioriza a segurança da população e a integridade do felino. As equipes estão utilizando drones para monitorar o deslocamento da onça pela mata, com o objetivo de realizar um disparo preciso de dardo anestésico. Como o sedativo leva alguns minutos para fazer efeito, o acompanhamento aéreo é fundamental para evitar que o animal fuja ou se machuque durante o processo. Paralelamente, as autoridades ambientais investigam se um animal atropelado recentemente na região da Estrada Alegre tem alguma relação com a onça monitorada, embora ainda não haja confirmação oficial sobre a espécie atingida.





Onça foi flagrada em refeito de empresa - Foto: Reprodução Onça foi flagrada em refeito de empresa - Foto: Reprodução





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Diante da situação, a Prefeitura de Mandaguari emitiu um alerta para que a população evite a circulação desnecessária em áreas rurais ou de mata onde há registros recentes da onça. A orientação expressa é para que os moradores não tentem realizar buscas por conta própria, tampouco persigam o animal. Em caso de avistamento, os cidadãos devem entrar em contato imediatamente com os serviços de emergência pelos telefones 190, 193 e 199, ou acionar a Prefeitura de Mandaguari por meio do canal oficial no WhatsApp.