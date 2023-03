Força-tarefa: Defesa Civil acompanha famílias afetadas em Bandeirantes

Da Redação

A chuva forte atingiu a cidade na madrugada de domingo

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou uma força-tarefa para acompanhar a situação em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. A chuva forte que atingiu a cidade na madrugada de domingo (5) causou o transbordamento de uma barragem na zona rural e uma tromba d’água no Ribeirão das Antas, que acabou inundando a área urbana da cidade.

O coordenador executivo da Defesa Civil, coronel Adriano de Mello, e o sargento Rogério Marcos Hammes, do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), se deslocaram até o município para acompanhar os trabalhos junto às cerca de 270 famílias afetadas.

O Governo do Paraná enviou colchões, kits dormitório, cestas básicas, água potável e kits de higiene e limpeza, com vassoura, balde e água sanitária, para ajudar as famílias.

A equipe da Defesa Civil que foi ao município vai ajudar a elaborar a documentação que permite acessar com mais facilidade os recursos estaduais e federais para dar uma resposta aos impactados.

Além das residências atingidas, também foram registrados estragos em pontes e estradas da cidade. Segundo a Defesa Civil, mil pessoas foram afetadas e cinco estão desabrigadas, mas não há registros de feridos. A Copel afirmou que não há desligamentos na rede elétrica no momento.

A Defesa Civil municipal disponibilizou um telefone/WhatsApp para contato de famílias que precisam de ajuda: (43) 3542-3322.

