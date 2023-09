Foragido que enganava mulheres, 'Fazendeiro do Amor' é preso no PR

Conhecido como "Fazendeiro do Amor", Teodoro Cassiano Cardoso, de 55 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (11) pela Guarda Municipal (GM) de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com as investigações, o fugitivo se passava por dono de fazendas e aplicou golpes em mulheres de diversas regiões do país com promessas amorosas.

continua após publicidade

"Ele se envolvia emocionalmente com as vítimas, ganhava confiança, começava a fazer pequenas transferências e avançava para vendas de carros, casas, terrenos... pegava o dinheiro e sumia da vida da pessoa", explicou o chefe de operações da GM de São José dos Pinhais, Marciano Carlos Barreto, ao g1.

-LEIA MAIS: Saiba quem é o apucaranense que será julgado no STF por atos golpistas

continua após publicidade

Ainda conforme a corporação, o homem estava morando com uma mulher no município, desde o começo de setembro. Os agentes acreditam que ela, inclusive, seria uma possível vítima dos golpes, apesar de ainda não ter passado nenhum bem ao Teodoro.

"Pessoas em volta dessa senhora procuraram a Guarda Municipal e comentaram a situação sobre o envolvimento abusivo dele nessa questão financeira", conta Barreto.

Teodoro foi encaminhado à delegacia de São José dos Pinhais, onde será ouvido. A polícia ainda vai decidir se ele deve permanecer no Paraná ou ser enviado a Mato Grosso do Sul, onde foi expedido mandado de prisão contra ele.

continua após publicidade

Golpes

As investigações contra o suspeito identificaram que ele se passava por fazendeiro para se aproximar de mulheres.

Acreditando nas promessas amorosas, as vítimas transferiam as propriedades para o nome do suspeito ou vendiam para terceiros e davam para ele o dinheiro do negócio, diz polícia.

Os crimes praticados por ele ultrapassam de R$ 2 milhões para as vítimas; em um dos casos, a mulher perdeu a única residência que possuía para morar, aponta inquérito.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News